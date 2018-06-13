早期肝癌病人新福音 射頻燒灼效果佳

2018-06-13 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



一位65歲男性，知道有B型肝炎帶原超過30年，過去並未定期做追蹤檢查，最近因為一個月因為食慾變差，接受腹部超音波檢查，發現有一個大小約3公分的肝腫瘤因而來求診安南醫院消化內科湯昇曄醫師。經腹部電腦斷層檢查診斷為肝癌，在與病人及家屬討論過後，選擇接受射頻燒灼術治療，治療後於門診持續追蹤超過半年，並未發現有肝癌復發的情形。

湯昇曄醫師表示，肝癌射頻燒灼術是治療早期肝癌的一種方式，肝臟腫瘤的數目在3顆以下且不超過3公分，或是單顆，且大小最大5到6公分左右，都可以考慮接受肝癌電燒治療，特別是針對不願意或不適合接受外科手術治療的病人，肝癌射頻燒灼術是另外一種很好的治療選擇。

湯昇曄醫師說，肝癌電燒的步驟是先用超音波定位肝臟腫瘤的位置，並且在超音波導引之下，把電燒針放至預作電燒的地方，並根據腫瘤的大小及位置，選用單支電燒針或是多支電燒針同時進行電燒，最大可以達到6公分甚至更大的完整電燒範圍，足夠大的電燒範圍就能治癒早期肝癌，對於一些困難作電燒的位置，譬如腫瘤靠近肺部、胃腸或心臟，也能藉由注射人工腹水，避免傷害到這些器官。

湯昇曄醫師強調，與全世界其他地區相比，台灣是肝癌的高度盛行區，肝癌是也最常見的肝臟惡性腫瘤，在台灣十大致死的癌症裡面是排在第二位，是影響國人生命健康的一個很重要的癌症，B型肝炎、C型肝炎、酒精性肝病及肝硬化都會增加肝癌的發生率，有相關風險的病人都應該要定期接受肝臟的追蹤及檢查，如果能早期發現並早期治療肝癌，就能增加生命存活的機會。