向世界行銷花東 遊程競賽最大獎25萬

2018-06-13 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為拓展花東地區國際觀光市場，交通部觀光局今天於台北火車站1樓多功能展演區舉辦「前進花東 好遊創意行銷啟航」記者會，宣告繼觀光局海外直航包機補貼、台鐵「觀光專列」車+酒方案之後，結合好遊創意遊程競賽、產業輔導暨參展等多項創意行銷專案，即日起正式開跑。

觀光局表示，推動觀光永續發展必須串連各大資源，透過串連過程產生化學效應，方得使成效最大化，而花蓮與台東是密不可分的兩大觀光旅遊區，必須齊心協力共同推動，尤其區內2個管理處，花東縱谷國家風景區管理處及東部海岸國家風景區管理處深耕花東地區多年，除了與生俱來的美景優勢以外，更發現在地產業擁有熱忱、無限創意，以及耆老與青年碰撞出的部落體驗。

觀光局表示，如何展現這些特色文化與量能，必須藉由大家的助力來邁向國際。為了讓國際看見花東，未來將利用花東的色彩來定調主視覺及形象標誌，透過媒體不斷推播以深深烙印國際。

行政院東部聯合辦公室許傳盛執行長表示「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」歷經多次與縱管處的研商，在今年度陸續推動，並由「好遊創意 遊程競賽」率先開跑，6月22日起開放報名，活動總獎金高達25萬元，希望網羅在地人與各界人士的創意，端出新穎旅遊菜色給國人及國際觀光客。

此外，縱管處今年1月份起即籌備辦理深度旅遊工作坊，以「慢、活、趣」為主題，結合縱谷特色與既有資源，已規畫篩選出5條深度旅遊遊程，可提供創意遊程競賽者參考。透過新興的網紅部落客體驗與點綴，以國際觀點分析遊程、體驗遊程，再藉由媒合與獎補助方案的力量，讓行程規畫持續推動並更加滾動發酵。