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2018朱銘新作展 人間系列‧芭蕾優雅起舞

2018-06-13 11:05聯合新聞網 有.設計 uDesign

(圖/udn售票網 文/吳欣穎)
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進入朱銘美術館新館，映入眼簾的畫面，即是那特別設計的95公分高度的舞台，一位躍動中的舞者，正旋起雙臂向外伸展，緩慢地向天空中拉出一道優雅的弧線，同時，右腳尖朝舞台前方延伸，彎下腰、給觀眾深深地一鞠躬，這正是國際級雕刻家朱銘先生於2018年5月發表的新作－人間系列‧芭蕾。

(圖/udn售票網 文/吳欣穎)
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即便是靜態的雕塑作品，仍能如實地呈現出如同蝴蝶翩翩飛舞的動態感受，朱銘先生像是一位攝影師般，精準地捕捉一隻舞動中的蝴蝶，休憩在鮮豔欲滴的花朵裡汲取花蜜的動人神態。

走往第二區的展示空間，燈光打在雙層式的展示舞台上，一顆顆優美的音符滑入耳膜中，和諧地吟唱著，此時，一支芭蕾舞團正步履輕巧地划著圓舞曲，自雙層式舞台面，用柔和的肢體拉出迷人的舞姿，每一位舞者縱情享受旋轉、跳躍的舞動熱力，各自展現出萬種姿態的生命活力。

(圖/udn售票網 文/吳欣穎)
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直到芭蕾舞曲的樂聲落幕，望向舞台對面的方向觀看，一大片落地式的鏡面反射整座展間，展間佈置頓時化身成一間舞蹈教室，此時，身為觀展者的我，面向鏡子、試學著芭蕾舞者的腳步移動四肢、揣摩著辭海裡，所有關於「優雅」二字的概念：仰頭45度角、伸伸手腳、踮起腳尖，從鏡面中的反饋，發現似乎僅憑著簡單的幾個動作，讓身為觀展者的自己也成為了作品之一，這或許就是朱銘先生的作品總能輕易地帶給人親切感的地方，不單因為作品主題是人的關係，而是作品本身能將人的潛能，如：遊樂嬉戲的童心、對藝術創作的好奇心、即便是曾經擁有的理想美夢，皆能隨著每位觀展者的生活經歷，如實的映照、包納進作品裡，融為作品的一部分。

(圖/udn售票網 文/吳欣穎)
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此次的作品創作年代從2012年至2016年，目前展出共有29件作品，能相當全面的看見朱銘先生創作不輟的決心，新作芭蕾來自朱銘先生腦海中對芭蕾的美感詮釋，此種純粹對美的掌握能力，從2000年的太極作品中即可窺見一二，傳神地刻劃出氣韻流轉的意境美，在捕捉動作與動作之間的流動，是這位藝術家最獨到的藝術風格。

特別在這次使用的不銹鋼材，每一位芭蕾舞者身上經反覆拋光打磨形成的光亮皮膚，和舞衣上的刻痕紋路與色彩形成強力的對比，完美演繹在舞台燈光照耀下，芭蕾舞者那光彩動人的瞬間！本次的特展可說是朱銘先生更高的藝術境界，以更簡單的色塊、媒材呈現芭蕾舞者身上舞動時的肌肉線條、絕美平衡肢體的軸心力度、迴旋中閃爍耀眼的肌膚光澤，朱銘先生從這些細節中捕捉到動作中那快閃的一瞬間，讓觀者能從「靜」中體驗「動」的神態，以雕刻刀臨摹出人間系列的人間百態。

(圖/udn售票網 文/吳欣穎)
(圖/udn售票網 文/吳欣穎)
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值得一提的是為落實兒童藝術教育，此次的展覽結合芭蕾主題設計兩個互動專區，以投影式互動設施設計「舞動芭蕾變裝Show」親子互動專區，讓大人與小孩都能在互動區中舞出一支專屬的芭蕾舞曲，投影影像內隨著身體的移動，幻化出更多的動態分身，就像一支專屬於自己的芭蕾舞團般，一圓大人兒時的夢想、開啟孩童更多的潛能，而另一區的「跳！跳！跳！跳芭蕾」親子互動區，則可親手製做芭蕾舞鞋，完成後的粉色系舞鞋，繫上可愛的粉桃色蝴蝶結帶回家收藏作一日舞者的紀念禮！

2018年朱銘新作展：人間系列－芭蕾

活動日期：2018.5.26(六)~2018.12.30(日)

活動時間：10：00-17：00

活動地點：朱銘美術館(新北市金山區西勢湖2號)

購票系統：udn售票網

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