親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

北農案遭傳喚 北農總經理吳音寧：絕無不法

周刊爆：蔡英文姐夫 欠三大銀行250萬卡費不還

今年梅雨為什麼這麼晚？ 鄭明典：全球暖化加偶發因素

2018-06-13 10:49聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台灣終於將迎來今年首波梅雨。聯合報系資料照
台灣終於將迎來今年首波梅雨。聯合報系資料照
分享
台灣終於將迎來今年首波梅雨，卻一來就是豪大雨等級，中央氣象局副局長鄭明典表示，研究指出全球暖化現象可能導致梅雨愈來愈晚出現，加上偶發因素，導致此次梅雨較晚報到。另外，氣象局警告近期可能出現豪大雨，鄭明典強調只是機率很高，仍可能有其他變數。

鄭明典表示，過去有學者做過相關研究，在全球暖化現象的背景之下，梅雨有愈來愈晚出現的趨勢，但全球暖化現象畢竟是長期變化的一段過程，影響梅雨出現的時間差距其實應該不會太大，可能還有混雜某些不可預期的偶發因素，同時導致今年梅雨比較晚來。

對於今年首道梅雨鋒面可能帶來豪大雨甚至釀災，鄭明典指出，由於此次是滯留性鋒面，又有較強西南氣流進來台灣，依照過去經驗，這種情況下出現豪大雨的機率很高，但這是氣象局預測，只能說機率很高，仍不能排除其他變數。

鄭明典說，其實以前也有類似現象，例如台灣1991年在梅雨季5月與6月上旬時，雨量也不多，直到6月19日才突然累積大雨，甚至造成淹水現象，雖然台灣現在高低壓位置、西南氣流路徑都與1991年不太一樣，不過情況卻有點類似。

至於今年梅雨雨勢會不會比往年強？鄭明典表示，雨勢強弱、雨量多寡很難比較，一般可以以累積雨量或瞬間最強雨量判斷，沒有一定標準，但提醒民眾仍要特別留心災害發生。

梅雨鄭明典雨量

相關新聞

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

豪雨恐釀災！ 鋒面南北掃來掃去 今晚起連七天降雨

2018-06-13 10:01

不菸不酒卻罹鼻咽癌 他鼓勵人生句點前多插入標點符號

2018-06-13 07:44

年資補償金一年後消失？ 全教總促修法

2018-06-13 11:20

年金改革處分書出爐 有退休師首年月退遭砍近4萬

2018-06-13 11:08

2018朱銘新作展 人間系列‧芭蕾優雅起舞

2018-06-13 11:05

早期肝癌病人新福音 射頻燒灼效果佳

2018-06-13 11:05

向世界行銷花東 遊程競賽最大獎25萬

2018-06-13 11:04

存了150萬「好想開賓士」 妻說還是買房好

2018-06-13 10:49

吃堅果海鮮竟鬼門關前走一遭 過敏休克險要命

2018-06-13 10:22

臭氧濃度高 中部以北空氣品質亮紅燈

2018-06-13 09:36

Phoenix Design獲頒2018紅點年度最佳設計團隊！

2018-06-13 08:58

南部午後慎防豪雨雷擊 明天起全台明顯持續性降雨

2018-06-13 08:45

西南氣流影響 南部越晚雨勢越大

2018-06-13 08:39

台大新竹分院推共聘看護減負擔 日僅1300元看護費

2018-06-13 08:15

空氣汙染嚴重 都市人口患氣喘比例逐年上升

2018-06-13 08:09

C肝治得好 9旬老婦「終於睡得了覺」

2018-06-13 07:53

下午南部天氣先轉變！ 未來一周慎防豪雨以上強降雨

2018-06-13 06:18

梅雨來了！ 致災性降雨遇上大潮 都會慎防淹水

2018-06-13 05:10

境內外臭氧交雜 空品差！

2018-06-13 05:09

台彩端午加碼5億 大樂透增40個百萬

2018-06-13 00:58

新北水利局備妥6.3萬個沙包

2018-06-12 23:27

日本腦炎高峰期 全台12例 高雄就佔一半

2018-06-12 23:27

防災3大措施 抽水站全面檢查

2018-06-12 23:11

豪雨今起襲台 防災上緊發條

2018-06-12 23:07

日本腦炎大流行 嘉縣1周2例確診

2018-06-12 23:00

染腸病毒 出生6天重症亡

2018-06-12 22:57

看護版共享經濟 幫你負擔少一半

2018-06-12 22:57

健康你我他／70歲骨密+1.6 讓我還能跑球場

2018-06-12 22:57

種橘的他 讓我的看診疲憊消失了

2018-06-12 22:57

雙贏彩第107044期頭獎摃龜

2018-06-12 22:23

今彩539第107140期頭獎摃龜

2018-06-12 22:22

大樂透第107051期頭獎摃龜

2018-06-12 22:19

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

大樂透、今彩539、雙贏彩開獎號碼看這裡

2018-06-12 21:14

輕忽紅血球指數高 脾臟腫大才知骨髓纖維化

2018-06-12 20:19

科技部培育新創 11團隊募資近億元

2018-06-12 20:05

晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04

「致災性豪雨」明來襲 政院召開情資研判會議提醒防災

2018-06-12 19:49
看更多

熱門文章

詹順貴反問「吃包心粉圓會用吸管嗎？」 網友氣炸

2018-06-12 16:52

中年男遇塞車下車買500元威力彩 一注獨得2.5億元

2018-06-12 11:36

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

下午南部天氣先轉變！ 未來一周慎防豪雨以上強降雨

2018-06-13 06:18

老公每天只給100元零花 她怨嫁錯人憂鬱八年

2018-06-12 11:23

租金漲20次！20年音樂餐廳Brown Sugar熄燈

2018-06-12 14:41

梅雨來了！ 致災性降雨遇上大潮 都會慎防淹水

2018-06-13 05:10

他月領54K被羨慕 但這隻手的照片讓人心疼

2018-06-13 08:00

旅客增住房率下滑怪「非法民宿」？ 觀光局回應

2018-06-12 11:23

腸病毒伊科病毒11型已奪2命13年來最大疫情

2018-06-12 16:20

在台外國人同情年輕人低薪 大嘆27K台北居大不易

2018-06-12 15:27

影／新式身分證設計樣張 你選那一種？

2018-06-12 17:26

水利署：這波降雨只能幫水庫「消暑」 還不能解渴

2018-06-12 19:26

「星冰樂」新寵！奶茶、開心果雙口味 濃郁破表

2018-06-12 16:48

最強少女穿搭 陳喬恩機場素顏飄仙氣

2018-06-12 14:11

影／會飛的螞蟻大軍又出動了！嘉義民眾驚嚇又困擾

2018-06-12 13:09

工程師兄弟檔棄百萬年薪 餐車賣早餐活出自己

2018-06-13 07:43

不菸不酒卻罹鼻咽癌 他鼓勵人生句點前多插入標點符號

2018-06-13 07:44

男友媽離婚自養3子 卻反對兒跟離過婚對象交往

2018-06-12 14:30

周末必備IG美照！5大飯店早午餐菜色比夢幻

2018-06-12 12:49

禁塑膠吸管 故宮精品：「用哪隻湯匙喝珍奶？」揶揄

2018-06-12 12:29

大樂透、今彩539、雙贏彩開獎號碼看這裡

2018-06-12 21:14

台彩端午加碼5億 大樂透增40個百萬

2018-06-13 00:58

今日星座運勢／天秤 身體若有異狀 避免聽信偏方

2018-06-13 00:00

豪雨恐釀災！ 鋒面南北掃來掃去 今晚起連七天降雨

2018-06-13 10:01

營養師教你吃粽不會胖的4個技巧

2018-06-12 12:33

晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04

南部午後慎防豪雨雷擊 明天起全台明顯持續性降雨

2018-06-13 08:45

台大新竹分院推共聘看護減負擔 日僅1300元看護費

2018-06-13 08:15

捷運萬大線機電決標 列車機電系統法台合作

2018-06-12 18:02

勞工調薪有譜？勞長：8月上旬討論

2018-06-12 18:01

你吃過嗎？復古版乖乖、滿天星 40款7-11開賣

2018-06-12 16:10

Sony相機佛心降一萬 買指定商品還送餐具好禮

2018-06-12 11:59

視力受損掛急診 檢查才知罹患糖尿病多年

2018-06-12 18:49

影╱端午怕塞？避開國1、國3 西濱4.5小時抵達

2018-06-12 16:37

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

C肝治得好 9旬老婦「終於睡得了覺」

2018-06-13 07:53

豪雨今起襲台 防災上緊發條

2018-06-12 23:07

年金改革處分書出爐 有退休師首年月退遭砍近4萬

2018-06-13 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top