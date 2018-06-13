今年梅雨為什麼這麼晚？ 鄭明典：全球暖化加偶發因素

2018-06-13 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣終於將迎來今年首波梅雨。聯合報系資料照 分享 facebook 台灣終於將迎來今年首波梅雨，卻一來就是豪大雨等級，中央氣象局副局長鄭明典表示，研究指出全球暖化現象可能導致梅雨愈來愈晚出現，加上偶發因素，導致此次梅雨較晚報到。另外，氣象局警告近期可能出現豪大雨，鄭明典強調只是機率很高，仍可能有其他變數。

鄭明典表示，過去有學者做過相關研究，在全球暖化現象的背景之下，梅雨有愈來愈晚出現的趨勢，但全球暖化現象畢竟是長期變化的一段過程，影響梅雨出現的時間差距其實應該不會太大，可能還有混雜某些不可預期的偶發因素，同時導致今年梅雨比較晚來。

對於今年首道梅雨鋒面可能帶來豪大雨甚至釀災，鄭明典指出，由於此次是滯留性鋒面，又有較強西南氣流進來台灣，依照過去經驗，這種情況下出現豪大雨的機率很高，但這是氣象局預測，只能說機率很高，仍不能排除其他變數。

鄭明典說，其實以前也有類似現象，例如台灣1991年在梅雨季5月與6月上旬時，雨量也不多，直到6月19日才突然累積大雨，甚至造成淹水現象，雖然台灣現在高低壓位置、西南氣流路徑都與1991年不太一樣，不過情況卻有點類似。

至於今年梅雨雨勢會不會比往年強？鄭明典表示，雨勢強弱、雨量多寡很難比較，一般可以以累積雨量或瞬間最強雨量判斷，沒有一定標準，但提醒民眾仍要特別留心災害發生。