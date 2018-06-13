【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34 聯合報 主筆室



環保署宣告將禁用吸管，引起民眾抱怨沒吸管怎麼喝珍奶。聯合報系資料照片／記者顏嘉瑩攝影 分享 facebook 別誤會，不是台大校長遴選「拔管」事件再一波，是環保署宣布明年七月起禁用一次性塑膠吸管。民眾直覺聯想「那珍珠奶茶怎麼喝」？環保署官員回應「可以用湯匙喝啊」；官員回應很天才，立刻掀起民眾熱議，認為官員一定沒喝過手搖杯珍奶，才引發「拔管」風波。

平心而論，環保署引進國外的限塑政策方向正確，糟糕的是對率先適用的塑膠吸管卻沒有配套思考。之後將逐漸納入適用的日常一次性塑膠製品，想必也未想清楚配套，極可能每次都引發風波。

首先，環保署確實未想清楚不用塑膠吸管珍奶要怎麼喝？改湯匙不可行之外，更成為笑話；市面已販售的不銹鋼吸管，使用過的人認為內壁容易藏污納垢，清洗困難，尤其還得再買根塑膠刷，難道不是多製造塑膠廢材？玻璃吸管證明危害更大，限塑保護了海龜，玻璃吸管卻殺了北極熊。

第二，輕忽手搖杯帶來的生活樂趣。自詡為環保食安志工的義美總經理高志明在臉書貼文為珍奶請命，認為珍奶在全球「即飲飲料」市場是極少數高知名度與極佳好評的台灣產品；珍珠奶茶若改用湯匙，必然會失去其飲用的風韻。珍奶之所以廣受佳評，很關鍵因素是大口徑吸管，將杯底「珍珠」一口吸進嘴。

政府引進國外先進環保措施當然是好事，但不該一成不變的移植，必須思考立足台灣的環境，做必要調整。

2016年底農委會宣布禁用塑膠蛋箱，改用一次性紙箱，否則重罰政策走不下去是同樣的例子。改用一次性紙箱就能防阻禽流感傳播？恐怕農政官員也不相信；再者，計算雞蛋產銷，估計每天棄置高達9萬個紙箱，紙箱製造、棄置必然衝擊環境；另外，農政官員顯然不瞭解婆婆媽媽挑大個、雙黃蛋的樂趣。決策配套漏洞百出，半年後農委會廢除禁用塑膠蛋箱政策。

一次性塑膠製品禁用必將逐漸擴大，已有的質疑包括醫療注射器幾乎全部是一次性塑膠製品，要禁嗎？輸血袋、點滴液、注射器軟管也是一次性使用，要禁用嗎？每一項都關乎人命，要一次次引發「拔管」風波嗎？