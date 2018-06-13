吃堅果海鮮竟鬼門關前走一遭 過敏休克險要命

2018-06-13 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



為了避免過敏性休克，醫師提醒曾藥物過敏民眾，在接受手術、麻醉、特殊藥物治療之前，應主動告知醫師，並將自己可能過敏的藥物拿給醫院檢驗，確認自己的過敏原。此為情境照，非新聞當事人。圖／長庚提供 分享 facebook 吃了幾顆花生、堅果，突然嘔吐、頭暈、舌頭咽喉異常腫脹、呼吸困難，失去意識。據統計，台灣每年約發生300名過敏性休克案例，其中2成為食物所引起，必須緊急就醫急救。醫師提醒，過敏體質者應少吃海鮮堅果。

為了解台灣過敏性休克案例嚴重度，林口長庚麻醉部利用健保局資料庫，分析台灣2005年到2012年過敏性休克發生率以及誘發原因，總共收集到2219位因過敏性休克住院的個案，其中24人不幸死亡，均為藥物所引起的過敏性休克。

進一步分析造成過敏休克原因，主要以藥物為主，約占8成，包括常見的消炎止痛藥物、抗生素、顯影劑裡的佐劑等。食物則占2成，以堅果及海鮮居多，10歲以下、70歲以上為食物過敏性休克發生機率較高的兩大族群。

林口長庚麻醉部主治醫師柳復兆指出，「過敏性休克」是一種嚴重的過敏反應，發病速度極快，常見的異常生理症狀為皮膚起疹、嘔吐、頭暈、舌頭或咽喉發生腫脹、呼吸困難及血壓急速下降等。

臨床觀察，上述症狀可能在接觸過敏原後數分鐘至半小時內發生，而過敏情形可延續到數小時之久，如未緊急送醫，給予急救，恐有致命的危險。

此外，藥物所引起的過敏性休克，也可能發生在手術中，柳復兆指出，一名20歲男性因車禍導致臉部骨折，手術時全身麻醉，沒想到才5分鐘，心跳急速上升，血壓下降，緊急施打強心針，但血壓卻低到無法測量出來，呈現休克狀態。

經施以急救、心肺復甦術，才保住病人一命，經血液過敏測試，發現該患者對於某種肌肉鬆弛劑產生明顯的過敏反應，下次手術，換了另一種肌肉鬆弛劑，手術順利。

柳復兆提醒，有過藥物、食物過敏經驗的民眾，應該至大型醫院接受篩檢，找出自己的過敏原，不管是就診或手術，主動告知醫師，此外，最好隨身攜帶腎上腺素注射筆，一旦出現激烈過敏反應，立即打上一針，拯救自己生命。