豪雨恐釀災！ 鋒面南北掃來掃去 今晚起連七天降雨

2018-06-13 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局表示，受滯留鋒面與西南氣流影響，南部今晚開始會有較大雨勢，隨著水氣逐漸北移，明天北部也會出現明顯降雨。聯合報系資料照 分享 facebook 今晚開始全台連7天降雨！中央氣象局表示，受滯留鋒面與西南氣流影響，南部今晚開始會有較大雨勢，隨著水氣逐漸北移，明天北部也會出現明顯降雨。由於這道鋒面結構完整，且南北掃來掃去，各地都有強降雨可能，須慎防積淹水災害。

中央氣象局預報員陳建安指出，今天水氣大部分在巴士海峽附近，之後水氣從南往北擴展，南部、花東地區今天白天會先出現短暫陣雨，入夜後雨勢轉趨明顯；北部、中部以北地區今天維持多雲天氣，入夜後也會有斷斷續續陣雨，明天開始雨勢漸漸增強。

陳建安表示，目前預測雨量將達到豪大雨等級，不能小覷，且這道滯留鋒面結構完整，19日前都會停留台灣上空，南北掃來掃去，各地都有強降雨可能。另外，此種鋒面通常會伴隨中尺度系統，造成瞬間短時強降雨、瞬間陣風甚至雷擊。

陳建安提醒，平地、低窪地區慎防瞬間大雨導致積淹水；海邊有長浪且適逢大潮期間，山區更有雷擊可能，民眾應避免前往。鋒面將於下周三逐漸遠離，威力減弱，雖然台灣仍受西南氣流影響、水氣較多，但劇烈降雨現象可望減輕。

這是今年首個滯留性鋒面，陳建安表示，5、6月這段期間雖有廣義梅雨鋒面，但都是移動性鋒面，也沒有西南風配合，現在終於等到第一個典型梅雨鋒面，可望紓解旱象，但民眾仍須格外留意豪雨可能造成的災害。

溫度則可望隨雨勢略為下降，但由於沒有冷空氣影響，降幅不大。陳建安說，今天西半部溫度可達攝氏30度以上、東半部則在30度附近，中南部局部地區更有機會達到32、33度；明天開始降雨明顯，周末前全台高溫僅剩29、30度，下周一開始溫度略為回升到32、33度。