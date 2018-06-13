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南部午後慎防豪雨雷擊 明天起全台明顯持續性降雨

2018-06-13 08:45聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天上午南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，下午起滯留鋒...
今天上午南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，下午起滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。聯合報系資料照
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今天一大早各地都還是可以見到陽光，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，不過不會持續太久，預計今天下午南部就會開始轉為有雨的天氣，北部也在中午前後也將可能有陣雨，而且要留意突然下起的大雨和局部比較大的雨勢，甚至也會有打雷閃電，今天出門要特別記得攜帶雨具，也要留意惡劣的天氣可能影響到交通安全。明天起受到西南風帶來水氣及鋒面的影響，全台灣都將會出現明顯的持續性降雨，要特別留意。

他說，目前分別在台灣的北部和南部外海都已經出現降雨雲系，而且都正在接近台灣。北部的雲系是屬於比較淺薄的殘留雲系，若移到台灣的話，會造成局部短暫陣雨，不過不會持續太久。要特別留意南邊的雲系是由鋒面及西南風水氣所造成的，結構較紮實，範圍較大，預計在今天下午就會有部份對流雲系移到台灣南部，南部和東南部在下午到晚上將開始出現陣雨或較大雨勢，也要留意有強陣風和雷擊。不過今天還不會是雨勢最明顯的時間，明天起才是鋒面雲系主要影響的時間。

明天隨著太平洋高壓再往西延伸，南方的鋒面雲系將會逐漸北抬到台灣，賴忠瑋指出，除了有鋒面的不穩定帶可以造成明顯的對流之外，西南風源源不斷的供應水氣，將使得對流雲系有持續發展下去的條件，也就表示會有持續性的雨勢，空檔將非常少，會有種盼不到雨停的感覺。除此之外在鋒面及西南風水氣的天氣系統中，也很容易有俗稱小渦旋的小範圍低壓生成，容易加強降雨的強度。

賴忠瑋說，預計這種情況將可能持續好幾天，從周四開始鋒面北上之後，幾乎沒有南北之分的，幾乎全台灣都將有明顯陣雨，周五到周日鋒面將持續滯留在台灣附近，若太平洋高壓沒有明顯往西伸讓鋒面再北抬遠離台灣的話，不穩定的天氣甚至可能延續到下周三之前，未來要持續觀注變化。

中央氣象局說，今天上午南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，下午起滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。

明天開始到下周二受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣非常不穩定，各地易有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的可能，甚至局部地區不排除有豪雨等級以上的強降雨，外出要攜帶雨具，也呼籲這段期間避免前往山區或溪邊活動，都會區及低窪地區也要慎防短時強降雨所造成的淹水或積水現象，隨時做好防汛工作，另外這段期間也容易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，請留意氣象局特報及即時天氣訊息的發布。

西南氣流影響下也使得未來1周台灣附近海面風浪較大並伴隨有雷雨發生，西南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖沿海易有長浪，海上作業、沿海養殖或海邊活動請多注意安全及相關影響。

20日至22日滯留鋒面逐漸北抬至北部海面一帶，各地仍在西南風的影響之下容易下雨，至於雨勢的多寡氣象局會持續觀察；時序進入汛期，有強降雨等劇烈天氣發生的機率，請留意最新氣象資訊。

氣象局西南氣流

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