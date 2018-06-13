下午南部天氣先轉變！ 未來一周慎防豪雨以上強降雨

2018-06-13 06:18 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天上午南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，下午起滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。聯合報系資料照 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天上半天各地晴時多雲，西半部高溫仍可達34度左右；下午起，西南氣流前緣抵達南台灣，南部、東南部天氣先轉變，再逐漸向中部擴展；北部今天所受影響輕微。

他說，明天開始，梅雨鋒滯留台灣附近，再加上西南氣流，天氣很不穩定，局部地區將有豪雨發生。但降雨方式對各地而言，並非同時、且非連續下個不停，中間還是會有強、有弱，甚至於岀現短暫的空檔。

而真正會帶來劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等，吳德榮說，是在其中發展的中、小尺度對流系統；當此類對流系統若不斷經過相同的地區，或者呈現滯留狀態，就會產生致災性豪雨。若發生在山區，就會帶來坍方、落石、土右流；若在平地，就會造成低漥地區的淹水。至於中、小尺度對流系統將在何時、何地會被激發，就已超過目前模式模擬的能力，必須等時間更近的模擬資料及運用遙測資料輔助，才有可能預測。

這次典型滯留鋒伴隨西南氣流的大氣型態能延續多久？吳德榮說，目前模擬資料顯示，直到下周二仍未有明顯改變；下周三起滯留鋒逐漸北移，西南氣流稍見減弱，但還不明顯。不過，愈接近模擬的末期，不確定性愈大，更應持續觀察，也要避免過早作出超過模式能力的結論。

中央氣象局說，今天上午南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，下午起滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。

明天開始到下周二受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣非常不穩定，各地易有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的可能，甚至局部地區不排除有豪雨等級以上的強降雨，外出要攜帶雨具，也呼籲這段期間避免前往山區或溪邊活動，都會區及低窪地區也要慎防短時強降雨所造成的淹水或積水現象，隨時做好防汛工作，另外這段期間也容易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，請留意氣象局特報及即時天氣訊息的發布。

西南氣流影響下也使得未來1周台灣附近海面風浪較大並伴隨有雷雨發生，西南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖沿海易有長浪，海上作業、沿海養殖或海邊活動請多注意安全及相關影響。

20日至22日滯留鋒面逐漸北抬至北部海面一帶，各地仍在西南風的影響之下容易下雨，至於雨勢的多寡氣象局會持續觀察；時序進入汛期，有強降雨等劇烈天氣發生的機率，請留意最新氣象資訊。