台灣首位女學霸 第一個考上台大的女學生原來是她

2018-06-13 04:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台大上周舉行畢業典禮。在這個時代，台大的女畢業生一點都不稀奇，但你可知道，第一位打破「女子無才便是德」迷思，考上台大並畢業的女學生，在當年可是罕見的女學霸，成為躍上報紙的話題新聞。

國立台北科技大學鄭麗玲教授彙集許多在台灣女性史、女性文化、文學等方面的研究成果，並訪問多位台南第二高女的校友，出版新書《阮ê青春夢─日治時期的摩登新女性》。

書中指出，日治時期，隨著台灣社會走向現代化，女性的生活產生巨大改變。不同的大門向她們打開，於是有了第一位走紅日本的女作家、第一位女記者，第一位女司機、和第一位台大女畢業生......

台大前身台北帝國大學，創立於1928 年，是當時日本帝國範圍內第8 所帝國大學。在重男輕女的時代，身為台灣當時最頂尖的大學，台北帝大的女學生簡直是鳳毛麟角。

1931 年4 月8 日，《台灣日日新報》公告該年獲得台北帝大入學許可者，文政學部共24 名。其中文學科的新生名單，分別是黑田定雄、岩間力之助、小田好康、前岸武次、天土春樹、大森政壽。其中這位「大森政壽」，便是歷史上第一位考上台北帝大的女學生。

大森的父親大森政春是台灣總督府職員，擔任採購職務。大森從台北第一高女(北一女前身)畢業之後，立志繼續升學。由於台灣沒有女子專門學校等高等女子教育機構，大森只能先進入位在京都的同志社女子專門學校。

1930年，大森政壽畢業回到台灣，先在台北帝大文政學部當聽講生一年，次年以第二名的優秀成績考入台北帝大文政學部英文學科，成為第一位考入台北帝國大學的女性。她的金榜題名轟動一時，媒體競相報導。

然而大森政壽受訪時低調表示，「入學(台北帝大)英文學科，實在不是什麼稀奇的事。」

1934 年3 月，26 歲的大森從台北帝大畢業，成為台北帝大第一位女學士，和入學時一樣再度成為媒體焦點。

她受訪時依然低調:「在一群男子之間讀書，並不覺得特別的辛苦」。