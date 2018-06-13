指考數學科 補教師：考前一周別做新題 別自己嚇自己

2018-06-13 01:17 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



大學指考7月登場，數學科怎麼準備？北市麗山高中數學教師黃靜寧表示，距離指考只剩三周，很難有大規模的複習計畫。目前可優先複習102至106年的考古題。因為相同的課綱，最好可以做兩次，熟悉題型。應注意素養題的文字描述較長，但評量的數學知識較為簡單，考試時不要過度緊張，將題意內容轉換成數學，即可輕鬆解題；補教老師解赫哲建議，考前一周切勿再做新的題目，只需把之前的犯錯問題確實弄懂。

黃靜寧指出，數甲加強高三的所有考試單元，占分會有40至50分左右；三、四冊，特別是雙圈的內容；數乙加強高一兩冊，高二的線性規畫必考，矩陣、聯立方程式也要留意；高三複習統計、極限。至於練習的時間，配合數甲、數乙當天的考試時間，每天花90至120分鐘左右的時間即可。

黃靜寧表示，數甲的試題以進階的閱讀、表達、推理以及連結能力為主。較多整合數個概念的問題，計算量也較多，解題過程的計算要力求精確，才不會因算不出結果，造成恐慌；數乙與數甲同，題幹會有較進階的閱聽。但試題計算量較少，整合性試題（跨章節內容）在比例上也較少。

補教老師許可提醒考生，最後階段以訂正錯誤為主，不宜研究過偏的題型。考試方向可參考課本與課綱，「不必自己嚇自己」。此外，指考因為題數較少，所以題幹較大、敘述較長，務必耐心閱讀，如果無法當下切中題意，「可果斷跳題，先求基本分，再回頭作答。」心情放鬆後，自然迎刃而解。

補教老師解赫哲指出，指考是為了協助大學校系選才， 數甲試題常整合多個概念，計算量比學測明顯增加，試題少有「情境的偽裝」，單純測驗數學素養；數乙的特色則是，題幹敘述冗長，解題方向明確，皆為各單元的核心重點。圖表較多，但計算不難。

解赫哲建議考生先擬好計畫，建議數甲考生下午4點起、數乙考生早上8點起，每天固定演練90分鐘的數學，並詳細訂正檢討，務求確實瞭解。此外，自102年開始的歷屆試題，和過去訂正過的考卷等做到精熟。如果可以的話，多與師長或同儕討論或分享破題策略與解題技巧。