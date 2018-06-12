行政處分書載10年後退休金大減 退休公教：差點昏倒

2018-06-12 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



今年7月1日起將實施新修正的「公務人員退休資遣撫卹法」，高雄市退休公教人員今天紛紛到國民黨高雄市黨部的樓設的「行政救濟服務處」詢問如何聲請復審或訴願，許多人氣憤又無奈的說，10年後年紀大了，更需要錢過晚年的時候，退休金反而少了！有退休教師替學校擔憂，以後的「老」老師、「阿嬤」老師一定會增加。

一位退休教師拿著行政處分書，翻了又翻說：「接到行政處分書，差點昏倒，退休金真的要開始減少了，10年後只剩3萬多了。」這位退休教師到國民黨高雄市黨部設的「行政救濟服務處」詢問如何訴願，她說政府年金改革為什麼改這樣？很不解也不滿，就算朋友跟她說走行政救濟沒有用，但這是自己的權利和權益，一定會訴願到底。

另一位退休老師說，有些還沒有退的同事已決定做到屆齡，將來學校會有很多「老」老師，甚至「阿嬤」老師，到時候令家長、學生不滿的教學品質也會增多，更糟的是年輕人想進學校當老師的管道被塞住了、機會少了，會出現另一種校園「老化」現象。