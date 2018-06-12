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行政處分書載10年後退休金大減 退休公教：差點昏倒

2018-06-12 23:58聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

今年7月1日起將實施新修正的「公務人員退休資遣撫卹法」，高雄市退休公教人員今天紛紛到國民黨高雄市黨部的樓設的「行政救濟服務處」詢問如何聲請復審或訴願，許多人氣憤又無奈的說，10年後年紀大了，更需要錢過晚年的時候，退休金反而少了！有退休教師替學校擔憂，以後的「老」老師、「阿嬤」老師一定會增加。

一位退休教師拿著行政處分書，翻了又翻說：「接到行政處分書，差點昏倒，退休金真的要開始減少了，10年後只剩3萬多了。」這位退休教師到國民黨高雄市黨部設的「行政救濟服務處」詢問如何訴願，她說政府年金改革為什麼改這樣？很不解也不滿，就算朋友跟她說走行政救濟沒有用，但這是自己的權利和權益，一定會訴願到底。

另一位退休老師說，有些還沒有退的同事已決定做到屆齡，將來學校會有很多「老」老師，甚至「阿嬤」老師，到時候令家長、學生不滿的教學品質也會增多，更糟的是年輕人想進學校當老師的管道被塞住了、機會少了，會出現另一種校園「老化」現象。

從高市府退休的陳先生說，目前退休金每月7萬多，10年後減到4萬多，現在最重要的是養好身體，多運動，以免10年後病倒了增加子女的負擔；他要聲請復審，因為政府年金改革溯及既往，讓退休公務員無退路。

退休公教人員接到退休前機關寄的行政處分書後，看到退休金從下月起要遞減了，不少人表...
退休公教人員接到退休前機關寄的行政處分書後，看到退休金從下月起要遞減了，不少人表明要提訴願或復審。記者楊濡嘉／攝影
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許多退休公教人員接到退休前機關寄的行政處分書，對退休金從下月起要遞減、且10年後...
許多退休公教人員接到退休前機關寄的行政處分書，對退休金從下月起要遞減、且10年後會減2到3萬元，心情很沈重。記者楊濡嘉／攝影
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退休金年金改革國民黨

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