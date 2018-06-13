台彩端午加碼5億 大樂透增40個百萬

2018-06-13 00:58 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



台中吉客來彩券行開出威力彩頭獎加碼兩億元，台彩總經理蔡國基（中）昨前往發送端午加碼的大樂透紅包及粽子。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

台灣彩券歡慶端午加碼，「威力彩」、「大樂透」、「BINGO BINGO 賓果賓果」加碼總獎金五億元，台彩總經理蔡國基表示，預估這波端午加碼，業績可望成長八點四億元、公益盈餘二點二億元。

台灣彩券公司推出端午加碼，威力彩五月廿一日頭獎加碼二億元，當期即在台中市大雅區吉客來彩券行開出，一注獨得二點五億元，創下威力彩加碼當期、頭獎就開出的紀錄。蔡國基昨到彩券行致贈頭獎商店獎牌，並發送二百份端午加碼的大樂透紅包及應景粽子，讓現場民眾沾喜氣。

台彩總經理蔡國基（左）到彩券行致贈頭獎商店獎牌。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

台彩總經理蔡國基（左）昨到彩券行，發送200份端午加碼的大樂透紅包及粽子給現場民眾。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

台彩總經理蔡國基（左）昨到彩券行，發送200份端午加碼的大樂透紅包及粽子給現場民眾。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

蔡國基說，近四年威力彩平均一年開出四次頭獎，今年不到半年，就已開出四次頭獎。二點五億元幸運中獎人是名男子，平時有買彩券習慣，當天下班經過雅環路因為塞車，順道停車買五百元威力彩，最後一注中了頭獎。他包了十六萬八千元紅包給彩券行，象徵「一路發」。

中了2.5億元的男子，包了16萬8000元紅包，請台彩公司轉贈給彩券行。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

蔡國基說，想在端午節開財運的民眾還有機會，大樂透端午加碼，六月十五日至六月廿六日連續四期，共加碼四十個一百萬及四萬個二千元，總計加碼一點二億元；購買加碼各期的大樂透，每注可獲得一次抽獎機會。

另五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，六月八日至六月廿三日連續加碼十六天，「基本玩法」獎金最高變二倍；「猜大小」、「猜單雙」的獎金倍數也由六倍提高為七倍，共加碼一點八億元。