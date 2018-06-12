新北水利局備妥6.3萬個沙包

梅雨鋒面將至，新北市水利局備妥約6.3萬個沙包，民眾有需要可向各區公所詢問索取。 圖／新北市水利局提供 分享 facebook

梅雨鋒面將至，新北市水利局備妥6.3萬個沙包，也完成各區雨水下水道側溝抽查和周邊環境清潔，避免大雨帶來垃圾，堵塞排水孔溝。基隆市與第十河川局已拓寬大武崙溪瓶頸河段，降低淹水風險。

梅雨鋒面將至，新北市水利局日前已完成29區雨水下水道側溝抽查。 圖／新北市水利局提供 分享 facebook

天氣風險管理公司總監賈新興表示，此波梅雨鋒面的降雨熱區集中在中南部，北北基最大雨勢預計在15日到16日間，部分地區24小時累積雨量超過200毫米，約是豪雨到豪大雨等級。

基隆市長林右昌昨指出，未來1周的鋒面水氣多、西南氣流強盛，基隆市未來6天總降雨量約在400至500毫米間，雖然影響沒那麼大，大家仍要提高警覺。

新北市長朱立倫則提醒市民預作準備，可下載新北消防App，掌握即時災害預警訊息。

新北市水利局備妥6萬3451個沙包，民眾可向各區公所索取，另外全市82座抽水站、335個抽水機組完成保養暖機，78台移動式抽水機也先預布31台在全市25個低窪地區，各區雨水下水道側溝也完成抽查，避免堵塞。

基隆拓寬大武崙溪瓶頸河段

梅雨鋒面將至，基隆市大武崙溪去年豪大雨暴漲造成市區淹水，十河局已完成大武崙溪瓶頸河段拓寬，降低淹水風險。 圖／十河局提供 分享 facebook

第十河川局和基隆市府則針對去年6月暴漲的大武崙溪，先施工拓寬瓶頸河段，降低淹水風險。基隆市府表示，大武崙溪沿岸住戶多已裝設防水閘門，但豪雨期間仍請大家提高警覺。