防災3大措施 抽水站全面檢查

因應梅雨鋒面來臨，花蓮市長魏嘉賢（右）前往轄區內抽水站視察。 圖／市公所提供 分享 facebook

致災性豪雨今起恐襲台，台北市政府繃緊神經備戰，87座抽水站、418部抽水機組等已完成檢查，並備妥1萬7380個沙包供免費索取，還透過簡訊、傳單，提醒民眾隨時注意雨量。宜蘭縣鄉鎮市公所也加強準備沙包，花蓮縣也對水門、防汛熱點及各式抽水機整備全面檢查。

北市水利處長陳郭正表示，最近中南部大旱災，讓他很緊張，按以往經驗，災後常伴隨連續豪大雨，「市府無法完全保證不淹水」，但會致力讓人民財產損失降低。

水利處去年開始啟動整備作業，包括87座抽水站、418部抽水機組、60座沉沙池、109公里堤防、36座疏散門、1158座閘門，已全數檢查完成。

北市12行政區公所提供1萬7380個沙包，供民眾免費索取。水利處呼籲，豪雨造成河水暴漲非常快速，能應變通知的時間很短，提醒民眾防災3大措施，包括清空水溝蓋板、有人員待命裝設防水閘門，及隨時接收水情資訊。

宜蘭縣這次鋒面主要降雨將分布大同鄉、南澳鄉山區，山區民眾須特別提防土石流。縣政府表示，各鄉鎮市公所都備有沙包，民眾有需要可索取。

水利署副署長曹華平等人昨天到花蓮抽檢，水利署第九河川局轄管3部12英吋大型移動式抽水機，另為因應小規模淹水，有6英吋中型抽水機23部、3英吋小型抽水機15部，分別存放於鄉鎮公所。