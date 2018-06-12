豪雨今起襲台 防災上緊發條

梅雨鋒面將至，十河局日前前往塔寮坑溪建國抽水站，督導防汛整備工作。 圖／十河局提供 分享 facebook

賴揆召開情資研判會議

今年首波梅雨滯留鋒面因遇西南氣流，今天下半天起為全台帶來大雨至豪雨等級雨量，至少持續到下周二，雖可紓解旱象，但也恐暴雨致災，民眾應提高警覺。行政院長賴清德特別指示，昨天下午在交通部中央氣象局召開情資研判會議。

行政院災害防救辦公室表示，情資研判會議要求中央及地方政府隨時注意豪大雨特報及監控雨量，今年2月6日花蓮地震已使山區土石鬆動，土坡災害的風險大為提高，請各級政府提高警覺監控，盡早啟動各項避災減災措施。對於豪雨災害可能造成農民搶收及農產品價格波動影響，政院災防辦也請農委會及早啟動防範蔬果價格波動的風險處置機制。

今晚到明天將出現明顯雨勢

氣象局預報員林伯東說，受滯留鋒面伴隨西南氣流影響，今午南部、台東地區會先開始降雨，雨勢由南往北，中部下午、北部晚上也會開始降雨，各地今晚到明天將出現明顯雨勢。

氣象局表示，除了中南部迎風面會持續有雨，局部地區有劇烈降雨。氣象專家吳德榮說，昨天凌晨滯留鋒在巴士海峽，蘭嶼凌晨2時前後對流系統通過，伴隨雷擊、強風及瞬間大雨，時雨量88毫米已超過台灣所有排水系統能負荷的標準，未來幾天各地都需防範。

氣象達人彭啟明說，這波雨勢全台都會感受明顯，累積降雨不亞於有規模侵台的颱風，目前各種資訊顯示，雨勢持續時間將到下周二或三。

經濟部水利署表示，水利署災害應變小組已於前天三級開設，將隨時評估是否升為二級開設；水利署將一手抗旱、一手防汛，目標6月底前不會進入三階限水。

水庫近日降雨量 還無法解渴

水利署副署長王藝峰表示，近日的降雨也為各地水庫帶來降雨量，如石門水庫進帳320萬噸，約是2天用水量。曾文烏山頭與南化水庫也進帳530萬噸，約是5天用水量。至於高屏溪，因為近日午後雷陣雨為集水區帶來高水量，昨天流量也增加到每秒72噸。

不過，王藝峰指出，近日的降雨量只能為水庫「消暑」，還無法解渴，水情燈號暫時無法有所變動。

經濟部次長龔明鑫說，抗旱水情要等這一波梅雨降雨後再審慎評估，旱災小組今天也會舉行會議審視水情狀況。