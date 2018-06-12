日本腦炎高峰期 全台12例 高雄就佔一半
全國今年日本腦炎病例截至6月10日共12例，其中高雄市占了6例，兩例已康復、4例住院治療中。高雄林園區從5月24日至今累計4例群聚感染，高市衛生局驗出日本腦炎病毒蚊豬舍內豬隻在疫情發生前，都沒有接種日本腦炎疫苗，大量豬隻加上三斑家蚊，形成「感染窩」，造成社區群聚疫情。
依疾病管制署監測資料顯示，日本腦炎流行季主要在5月至10月，6至7月為流行高峰。5月31日及6月7日疾管署驗出林園2處豬舍捕獲三斑家蚊帶有日本腦炎病毒，高市防疫團隊第一時間針對豬舍進行病媒蚊防治，經病毒蚊體距離推斷為同一波日本腦炎群聚疫情。
為遏止疫情蔓延，高市府跨局處啟動防疫，加強幼兒公費日本腦炎疫苗接種，在高風險場域放捕蚊燈，林園及大寮區幼兒公費日本腦炎第四劑接種率皆達100%。
高市衛生局疾管處長潘炤穎說，6月8至11日市府聯合稽查7處畜牧場，強化豬隻疫苗接種及豬舍管理，開立5張舉發單，豬數與列管數不符、部分母豬及適齡豬未完成日本腦炎疫苗施打亟需改善，並將再追蹤複查。
衛局表示，疫苗接種是預防日本腦炎最有效方法，建議民眾依規定時程讓幼兒接種疫苗，養豬畜牧場工作人員也要儘快接種。
留言