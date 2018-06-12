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日本腦炎高峰期 全台12例 高雄就佔一半

2018-06-12 23:27聯合報 記者徐如宜／高雄報導

疾管署中央實驗處驗出高市林園區一處豬舍的三斑家蚊帶有日本腦炎病毒，但並未發現登革...
疾管署中央實驗處驗出高市林園區一處豬舍的三斑家蚊帶有日本腦炎病毒，但並未發現登革熱及瘧蚊病毒。圖為防疫人員在林園區豬舍及周邊懸掛補蚊籠。 圖／高雄市衛生局提供
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全國今年日本腦炎病例截至6月10日共12例，其中高雄市占了6例，兩例已康復、4例住院治療中。高雄林園區從5月24日至今累計4例群聚感染，高市衛生局驗出日本腦炎病毒蚊豬舍內豬隻在疫情發生前，都沒有接種日本腦炎疫苗，大量豬隻加上三斑家蚊，形成「感染窩」，造成社區群聚疫情。

依疾病管制署監測資料顯示，日本腦炎流行季主要在5月至10月，6至7月為流行高峰。5月31日及6月7日疾管署驗出林園2處豬舍捕獲三斑家蚊帶有日本腦炎病毒，高市防疫團隊第一時間針對豬舍進行病媒蚊防治，經病毒蚊體距離推斷為同一波日本腦炎群聚疫情。

為遏止疫情蔓延，高市府跨局處啟動防疫，加強幼兒公費日本腦炎疫苗接種，在高風險場域放捕蚊燈，林園及大寮區幼兒公費日本腦炎第四劑接種率皆達100%。

高市衛生局疾管處長潘炤穎說，6月8至11日市府聯合稽查7處畜牧場，強化豬隻疫苗接種及豬舍管理，開立5張舉發單，豬數與列管數不符、部分母豬及適齡豬未完成日本腦炎疫苗施打亟需改善，並將再追蹤複查。

衛局表示，疫苗接種是預防日本腦炎最有效方法，建議民眾依規定時程讓幼兒接種疫苗，養豬畜牧場工作人員也要儘快接種。

日本腦炎的病媒為三斑家蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。圖／衛生局提供
日本腦炎的病媒為三斑家蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。圖／衛生局提供
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疫苗疫情牧場

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