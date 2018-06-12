染腸病毒 出生6天重症亡

2018-06-12 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北報導



國內腸病毒正式進入流行期，衛福部疾管署昨天公布，上周一名女嬰不幸併發敗血症死亡，從出生至死亡，儘短短六天。 中央社 分享 facebook

國內腸病毒正式進入流行期，衛福部疾管署昨天公布，上周新增兩名新生兒感染伊科病毒11型併發重症確定病例，其中一名女嬰出生4天出現發燒、嗜睡、哺乳時無反應等疑似症狀，急診住院，經搶救仍不幸因新生兒敗血症死亡，從出生至死亡，儘短短六天。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內上周腸病毒門診與急診就診人次接近1.2萬人次，較前一周大幅上升10.7%，已超過流行閾值、進入流行期。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型最多，但近期伊科病毒11型陽性明顯增加，病例以北部、東部較多。

兩例確定重症病例分別為北部男嬰與東部女嬰，出生7天的男嬰，5月中旬因發燒就醫住院，陸續出現急性肝炎、血小板減少症、凝血功能障礙等症狀，經治療後狀況穩定已出院。

另一名出生才4天的女嬰就沒有這麼幸運，5月下旬因發燒、昏睡、哺乳時無反應，至急診就醫住院，不幸在發病第三天時，因新生兒敗血症死亡。

避免新生兒感染腸病毒，孕婦與接觸嬰兒的親友得多加留心。 圖／衛福部疾管署提供 分享 facebook

羅一鈞表示，累計今年至上周共12例腸病毒併發重症病例中，6例是新生兒，相當不尋常。為此，疾管署將持續監測疫情及流行病毒變化，並加強查核照護新生兒的機構和醫院，落實感染管制措施。

即日起至本月底，針對全國245家坐月子中心與177家設有嬰兒床的醫院展開稽查，檢視院方是否落實感控SOP，項目包括，是否落實洗手消毒、訪客與工作人員健康管理、減少不必要訪客進出、是否設置新生兒隔離空間等。若未改善可依法開罰最高15萬，甚至勒令停業。

台灣新生兒科醫學會理事長許瓊心說，新生兒感染腸病毒，一般在出生後1至14天發病，途徑可能來自母親產前、生產過程或嬰兒出生後的人際接觸等，若腸病毒通過胎盤垂直感染，新生兒因出生後短時間內來自母體抗體量不足、免疫力弱，病情通常較嚴重。

許瓊心提醒，準媽媽們懷孕期間應注意個人手部及呼吸道衛生，若感染腸病毒不需要中止懷孕，但需確實按時程產檢；生產後，在疑似腸病毒症狀緩解前，應避免母嬰同室、勿接觸新生兒，降低病毒傳播的風險。