親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

染腸病毒 出生6天重症亡

2018-06-12 22:57聯合報 記者羅真／台北報導

國內腸病毒正式進入流行期，衛福部疾管署昨天公布，上周一名女嬰不幸併發敗血症死亡，...
國內腸病毒正式進入流行期，衛福部疾管署昨天公布，上周一名女嬰不幸併發敗血症死亡，從出生至死亡，儘短短六天。 中央社
分享

國內腸病毒正式進入流行期，衛福部疾管署昨天公布，上周新增兩名新生兒感染伊科病毒11型併發重症確定病例，其中一名女嬰出生4天出現發燒、嗜睡、哺乳時無反應等疑似症狀，急診住院，經搶救仍不幸因新生兒敗血症死亡，從出生至死亡，儘短短六天。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內上周腸病毒門診與急診就診人次接近1.2萬人次，較前一周大幅上升10.7%，已超過流行閾值、進入流行期。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型最多，但近期伊科病毒11型陽性明顯增加，病例以北部、東部較多。

兩例確定重症病例分別為北部男嬰與東部女嬰，出生7天的男嬰，5月中旬因發燒就醫住院，陸續出現急性肝炎、血小板減少症、凝血功能障礙等症狀，經治療後狀況穩定已出院。

另一名出生才4天的女嬰就沒有這麼幸運，5月下旬因發燒、昏睡、哺乳時無反應，至急診就醫住院，不幸在發病第三天時，因新生兒敗血症死亡。

避免新生兒感染腸病毒，孕婦與接觸嬰兒的親友得多加留心。 圖／衛福部疾管署提供
避免新生兒感染腸病毒，孕婦與接觸嬰兒的親友得多加留心。 圖／衛福部疾管署提供
分享

羅一鈞表示，累計今年至上周共12例腸病毒併發重症病例中，6例是新生兒，相當不尋常。為此，疾管署將持續監測疫情及流行病毒變化，並加強查核照護新生兒的機構和醫院，落實感染管制措施。

即日起至本月底，針對全國245家坐月子中心與177家設有嬰兒床的醫院展開稽查，檢視院方是否落實感控SOP，項目包括，是否落實洗手消毒、訪客與工作人員健康管理、減少不必要訪客進出、是否設置新生兒隔離空間等。若未改善可依法開罰最高15萬，甚至勒令停業。

台灣新生兒科醫學會理事長許瓊心說，新生兒感染腸病毒，一般在出生後1至14天發病，途徑可能來自母親產前、生產過程或嬰兒出生後的人際接觸等，若腸病毒通過胎盤垂直感染，新生兒因出生後短時間內來自母體抗體量不足、免疫力弱，病情通常較嚴重。

許瓊心提醒，準媽媽們懷孕期間應注意個人手部及呼吸道衛生，若感染腸病毒不需要中止懷孕，但需確實按時程產檢；生產後，在疑似腸病毒症狀緩解前，應避免母嬰同室、勿接觸新生兒，降低病毒傳播的風險。

新生兒腸病毒發燒

相關新聞

豪雨今起襲台 防災上緊發條

2018-06-12 23:07

防災3大措施 抽水站全面檢查

2018-06-12 23:11

新北水利局備妥6.3萬個沙包

2018-06-12 23:27

台彩端午加碼5億 大樂透增40個百萬

2018-06-13 00:58

日本腦炎高峰期 全台12例 高雄就佔一半

2018-06-12 23:27

日本腦炎大流行 嘉縣1周2例確診

2018-06-12 23:00

看護版共享經濟 幫你負擔少一半

2018-06-12 22:57

健康你我他／70歲骨密+1.6 讓我還能跑球場

2018-06-12 22:57

種橘的他 讓我的看診疲憊消失了

2018-06-12 22:57

梅雨來了！致災性降雨遇上大潮 都會慎防淹水

2018-06-13 05:10

境內外臭氧交雜 空品差！

2018-06-13 05:09

台灣首位女學霸 第一個考上台大的女學生原來是她

2018-06-13 04:09

指考數學科 補教師：考前一周別做新題 別自己嚇自己

2018-06-13 01:17

行政處分書載10年後退休金大減 退休公教：差點昏倒

2018-06-12 23:58

雙贏彩第107044期頭獎摃龜

2018-06-12 22:23

今彩539第107140期頭獎摃龜

2018-06-12 22:22

大樂透第107051期頭獎摃龜

2018-06-12 22:19

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

大樂透、今彩539、雙贏彩開獎號碼看這裡

2018-06-12 21:14

輕忽紅血球指數高 脾臟腫大才知骨髓纖維化

2018-06-12 20:19

科技部培育新創 11團隊募資近億元

2018-06-12 20:05

晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04

「致災性豪雨」明來襲 政院召開情資研判會議提醒防災

2018-06-12 19:49

龍逆鱗加入同性之愛 挑戰明華園尺度

2018-06-12 19:44

成大醫院30週年 賴清德期待老人醫療

2018-06-12 19:41

水利署：這波降雨只能幫水庫「消暑」 還不能解渴

2018-06-12 19:26

空品差！境內外臭氧交雜 花蓮也橘警

2018-06-12 19:06

視力受損掛急診 檢查才知罹患糖尿病多年

2018-06-12 18:49

影／陳金德建議雪隧凌晨開放大貨車通行 高公局：不可能

2018-06-12 18:43

旅遊作家浩克合體 代言屏東大武山文學營

2018-06-12 18:29

迎接暑假 南投客運推日月潭電子旅遊套票

2018-06-12 18:27

捷運萬大線機電決標 列車機電系統法台合作

2018-06-12 18:02

係金A！看護也能「共享」 衛福部替民眾省荷包

2018-06-12 17:53

影／新式身分證設計樣張 你選那一種？

2018-06-12 17:26

創意泰式粽搶市 端午節未到已銷售一空

2018-06-12 17:16

提前慶端午 人安送街友小電扇防熱傷害

2018-06-12 17:16

當腦神經名醫遇見第一名橘子專家 醫病關係有洋蔥

2018-06-12 17:09

推動產業的奮鬥故事 南迴紅藜創生有成

2018-06-12 16:54

詹順貴反問「吃包心粉圓會用吸管嗎？」 網友氣炸

2018-06-12 16:52
看更多

熱門文章

超過所有排水系統負荷！ 吳德榮：周三起防豪雨致災

2018-06-12 06:23

長輩遊大阪煞到吐不停 達人：敏感體質不要去這些地方

2018-06-12 09:44

詹順貴反問「吃包心粉圓會用吸管嗎？」 網友氣炸

2018-06-12 16:52

夫家逢喪卻婚禮前夕才要求不准鋪張 她哭訴「一切全毀！」

2018-06-12 10:55

中年男遇塞車下車買500元威力彩 一注獨得2.5億元

2018-06-12 11:36

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

老公每天只給100元零花 她怨嫁錯人憂鬱八年

2018-06-12 11:23

明午後雨勢至端午後 彭啟明：累積降雨恐不亞於侵台颱

2018-06-12 07:40

租金漲20次！20年音樂餐廳Brown Sugar熄燈

2018-06-12 14:41

行政處分書載10年後退休金大減 退休公教：差點昏倒

2018-06-12 23:58

旅客增住房率下滑怪「非法民宿」？ 觀光局回應

2018-06-12 11:23

在台外國人同情年輕人低薪 大嘆27K台北居大不易

2018-06-12 15:27

改吃素食能降低慢性病威脅 慈濟醫療志業研究發現

2018-06-12 09:17

水利署：這波降雨只能幫水庫「消暑」 還不能解渴

2018-06-12 19:26

路霸竟還有這招！拿到紅單別急著繳 先查查紅線真假

2018-06-12 11:00

沉寂1年！南迴一字排開捕撈風情回來了

2018-06-12 10:41

影／新式身分證設計樣張 你選那一種？

2018-06-12 17:26

影／會飛的螞蟻大軍又出動了！嘉義民眾驚嚇又困擾

2018-06-12 13:09

「星冰樂」新寵！奶茶、開心果雙口味 濃郁破表

2018-06-12 16:48

最強少女穿搭 陳喬恩機場素顏飄仙氣

2018-06-12 14:11

禁塑膠吸管 故宮精品：「用哪隻湯匙喝珍奶？」揶揄

2018-06-12 12:29

男友媽離婚自養3子 卻反對兒跟離過婚對象交往

2018-06-12 14:30

台灣首位女學霸 第一個考上台大的女學生原來是她

2018-06-13 04:09

晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04

營養師教你吃粽不會胖的4個技巧

2018-06-12 12:33

大樂透、今彩539、雙贏彩開獎號碼看這裡

2018-06-12 21:14

口中細菌隨血液竄流全身 男子險喪命

2018-06-12 09:41

Sony相機佛心降一萬 買指定商品還送餐具好禮

2018-06-12 11:59

周末必備IG美照！5大飯店早午餐菜色比夢幻

2018-06-12 12:49

勞工調薪有譜？勞長：8月上旬討論

2018-06-12 18:01

腸病毒伊科病毒11型已奪2命13年來最大疫情

2018-06-12 16:20

桃機自動通關系統一度故障 近二千旅客受影響

2018-06-12 10:37

影╱端午怕塞？避開國1、國3 西濱4.5小時抵達

2018-06-12 16:37

視力受損掛急診 檢查才知罹患糖尿病多年

2018-06-12 18:49

捷運萬大線機電決標 列車機電系統法台合作

2018-06-12 18:02

嘉義縣日本腦炎拉警報 1周連2例

2018-06-12 09:18

桃機自動通關系統故障 旅客一度卡住

2018-06-12 08:06

你吃過嗎？復古版乖乖、滿天星 40款7-11開賣

2018-06-12 16:10

梅雨來了！致災性降雨遇上大潮 都會慎防淹水

2018-06-13 05:10

預測致災性梅雨明報到 水利署成立災害緊急應變小組

2018-06-12 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top