科技部培育新創 11團隊募資近億元

2018-06-12 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



科技部培植新創團隊再獲佳績，科技部在小巨蛋成立國際級青年科技創新創業基地Taiwan Tech Arena (TTA)，引進國際加速器與業師，培育國內外青年創業團隊外，每年持續號召臺灣有志赴美拓展國際事業的新創團隊參與「臺灣創新創業中心」計畫，今年獲選的11團隊中，已獲投資人青睞共募得新臺幣近一億元。

其中，「德芙生醫」控制人體酵素機制能修繕流失問題，由於一般抗老保養品主要針對真皮層膠原蛋白的增生，但卻忽略膠原蛋白流失，如同水庫漏水再添水也只能治標，應先修補破口。

也獲得資金的「巨量移動」開發出即時追蹤心血管感測裝置，可精準測量血管硬化與血管阻塞的位置，提供心臟科醫師更精準正確的判斷；「樂邦安控」則開發智能安控鎖，作為建物所有人、管理人及使用人皆可遠距操作的物業管理裝置。