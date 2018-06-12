親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

高雄景氣差 「褲子大王」：百姓吃不飽還談什麼台灣價值？

科技部培育新創 11團隊募資近億元

2018-06-12 20:05聯合報 記者林良齊╱即時報導

科技部培植新創團隊再獲佳績，科技部在小巨蛋成立國際級青年科技創新創業基地Taiwan Tech Arena (TTA)，引進國際加速器與業師，培育國內外青年創業團隊外，每年持續號召臺灣有志赴美拓展國際事業的新創團隊參與「臺灣創新創業中心」計畫，今年獲選的11團隊中，已獲投資人青睞共募得新臺幣近一億元。

其中，「德芙生醫」控制人體酵素機制能修繕流失問題，由於一般抗老保養品主要針對真皮層膠原蛋白的增生，但卻忽略膠原蛋白流失，如同水庫漏水再添水也只能治標，應先修補破口。

也獲得資金的「巨量移動」開發出即時追蹤心血管感測裝置，可精準測量血管硬化與血管阻塞的位置，提供心臟科醫師更精準正確的判斷；「樂邦安控」則開發智能安控鎖，作為建物所有人、管理人及使用人皆可遠距操作的物業管理裝置。

「萬里雲互聯網」專住在AI人工智慧、機器學習及大數據相關技術為主，也是亞洲唯一以 Google 雲端核心技術為基底的策略夥伴；阿物國際「搜尋引擎最佳化」則是以AI自動化方式進行，網站可持續依市場需求生成新網頁、探索新客戶及累積網站權重，目前已幫中華電信、台新銀行、雄獅旅遊、中國信託銀行等客戶改善關鍵字搜尋情況。

科技部培植新創團隊再獲佳績，科技部在小巨蛋成立國際級青年科技創新創業基地Taiw...
科技部培植新創團隊再獲佳績，科技部在小巨蛋成立國際級青年科技創新創業基地Taiwan Tech Arena (TTA)，引進國際加速器與業師，培育國內外青年創業團隊外，每年持續號召臺灣有志赴美拓展國際事業的新創團隊參與「臺灣創新創業中心」計畫。圖／科技部提供
分享

創業膠原蛋白漏水

相關新聞

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

水利署：這波降雨只能幫水庫「消暑」 還不能解渴

2018-06-12 19:26

晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04

龍逆鱗加入同性之愛 挑戰明華園尺度

2018-06-12 19:44

大樂透、今彩539、雙贏彩開獎號碼看這裡

2018-06-12 21:14

雙贏彩第107044期頭獎摃龜

2018-06-12 22:23

今彩539第107140期頭獎摃龜

2018-06-12 22:22

大樂透第107051期頭獎摃龜

2018-06-12 22:19

輕忽紅血球指數高 脾臟腫大才知骨髓纖維化

2018-06-12 20:19

成大醫院30週年 賴清德期待老人醫療

2018-06-12 19:41

空品差！境內外臭氧交雜 花蓮也橘警

2018-06-12 19:06

視力受損掛急診 檢查才知罹患糖尿病多年

2018-06-12 18:49

影／陳金德建議雪隧凌晨開放大貨車通行 高公局：不可能

2018-06-12 18:43

旅遊作家浩克合體 代言屏東大武山文學營

2018-06-12 18:29

迎接暑假 南投客運推日月潭電子旅遊套票

2018-06-12 18:27

捷運萬大線機電決標 列車機電系統法台合作

2018-06-12 18:02

係金A！看護也能「共享」 衛福部替民眾省荷包

2018-06-12 17:53

影／新式身分證設計樣張 你選那一種？

2018-06-12 17:26

創意泰式粽搶市 端午節未到已銷售一空

2018-06-12 17:16

提前慶端午 人安送街友小電扇防熱傷害

2018-06-12 17:16

當腦神經名醫遇見第一名橘子專家 醫病關係有洋蔥

2018-06-12 17:09

推動產業的奮鬥故事 南迴紅藜創生有成

2018-06-12 16:54

詹順貴反問「吃包心粉圓會用吸管嗎？」 網友氣炸

2018-06-12 16:52

影╱端午連假尖峰時段 國道客運預售票8成賣光

2018-06-12 16:41

影╱端午怕塞？避開國1、國3 西濱4.5小時抵達

2018-06-12 16:37

腸病毒伊科病毒11型已奪2命13年來最大疫情

2018-06-12 16:20

屈原、白蛇傳登場… 宣傳端午國道客運優惠啦！

2018-06-12 16:17

你吃過嗎？復古版乖乖、滿天星 40款7-11開賣

2018-06-12 16:10

影／循環經濟新創意 竹粉盆栽體驗都市種菜樂

2018-06-12 16:06

亞東共好醫療聯盟誓師 宣示做好分級醫療

2018-06-12 15:58

機車族禁區 大型車內輪差成視覺死角

2018-06-12 15:56

推動全面禁菸！ 網友提案未來買菸要有醫師證明

2018-06-12 15:56

取締違法日租 業者：下架才有效

2018-06-12 15:54

在台外國人同情年輕人低薪 大嘆27K台北居大不易

2018-06-12 15:27

影／稻穀收購 林聰賢：先保住每百台斤930元

2018-06-12 15:27

口服藥物副作用小 成為C肝長者福音

2018-06-12 15:22

日本腦炎進入流行季 中南部上周七人染病

2018-06-12 14:43

腸病毒來勢洶洶！女嬰出生6天染病亡 疾管署加強應變

2018-06-12 14:35

NCC：Airbnb應由事業主管機關管理

2018-06-12 14:34
看更多

熱門文章

超過所有排水系統負荷！ 吳德榮：周三起防豪雨致災

2018-06-12 06:23

長輩遊大阪煞到吐不停 達人：敏感體質不要去這些地方

2018-06-12 09:44

詹順貴反問「吃包心粉圓會用吸管嗎？」 網友氣炸

2018-06-12 16:52

周三起為何有致災性雨量？氣象局影片說分明

2018-06-11 23:23

夫家逢喪卻婚禮前夕才要求不准鋪張 她哭訴「一切全毀！」

2018-06-12 10:55

中年男遇塞車下車買500元威力彩 一注獨得2.5億元

2018-06-12 11:36

明午後雨勢至端午後 彭啟明：累積降雨恐不亞於侵台颱

2018-06-12 07:40

老公每天只給100元零花 她怨嫁錯人憂鬱八年

2018-06-12 11:23

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

租金漲20次！20年音樂餐廳Brown Sugar熄燈

2018-06-12 14:41

旅客增住房率下滑怪「非法民宿」？ 觀光局回應

2018-06-12 11:23

滯留鋒面加西南氣流 明起各地有豪大雨

2018-06-12 04:54

反禁塑膠吸管 義美老總：救救珍奶

2018-06-11 23:33

禁二行程機車 車友不滿：「老汽車呢？」

2018-06-11 23:33

在台外國人同情年輕人低薪 大嘆27K台北居大不易

2018-06-12 15:27

花蓮23：42地震 規模4.6

2018-06-12 00:05

花蓮04：52地震 規模4.6

2018-06-12 05:55

改吃素食能降低慢性病威脅 慈濟醫療志業研究發現

2018-06-12 09:17

路霸竟還有這招！拿到紅單別急著繳 先查查紅線真假

2018-06-12 11:00

沉寂1年！南迴一字排開捕撈風情回來了

2018-06-12 10:41

男人心事／男人的更年期

2018-06-12 06:00

影／會飛的螞蟻大軍又出動了！嘉義民眾驚嚇又困擾

2018-06-12 13:09

最強少女穿搭 陳喬恩機場素顏飄仙氣

2018-06-12 14:11

今日星座運勢／天蠍 學習好時機 出差旅遊機率高

2018-06-12 00:00

男友媽離婚自養3子 卻反對兒跟離過婚對象交往

2018-06-12 14:30

禁塑膠吸管 故宮精品：「用哪隻湯匙喝珍奶？」揶揄

2018-06-12 12:29

生活趣聞／開鎖記

2018-06-12 06:00

影／新式身分證設計樣張 你選那一種？

2018-06-12 17:26

水利署：這波降雨只能幫水庫「消暑」 還不能解渴

2018-06-12 19:26

「星冰樂」新寵！奶茶、開心果雙口味 濃郁破表

2018-06-12 16:48

心情點滴／旅行的意義

2018-06-12 06:00

就是愛搞怪！加了這些東西讓你的手機更酷炫

2018-06-12 00:17

晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04

營養師教你吃粽不會胖的4個技巧

2018-06-12 12:33

口中細菌隨血液竄流全身 男子險喪命

2018-06-12 09:41

Sony相機佛心降一萬 買指定商品還送餐具好禮

2018-06-12 11:59

桃機自動通關系統一度故障 近二千旅客受影響

2018-06-12 10:37

姪女早產、父中風 是她研發薄墊的動力

2018-06-11 23:45

勞工調薪有譜？勞長：8月上旬討論

2018-06-12 18:01

影╱端午怕塞？避開國1、國3 西濱4.5小時抵達

2018-06-12 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top