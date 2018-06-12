晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天傍晚各地空氣品質一片亮紅燈，環保署空氣品質監測網從傍晚開始至晚間7時仍有30個測站達到紅色等級，氣象局副局長鄭明典也在臉書發文以「這個季節，少見的嚴重」為題撰文表示，雖然影響時間不會很久，但是這個影響，在這個季節算很嚴重，原因是「境外移入為主，北風帶下來的大陸霾。」