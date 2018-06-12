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水利署：這波降雨只能幫水庫「消暑」 還不能解渴

2018-06-12 19:26聯合報 記者高詩琴╱即時報導

氣象預報指出明天起將有豪雨報到，經濟部水利署表示，水利署災害應變小組已於昨天三級開設，將隨時視氣象局評估升級為二級開設。水利署將「一手抗旱、一手防汛」，目標是六月底前不會進入三階限水。

經濟部次長龔明鑫表示，抗旱水情要等這一波梅雨降雨後再審慎評估，雖然目前已經成立水災災害應變小組，旱災小組明天也會舉行會議審視水情狀況。

水利署副署長王藝峰今天表示，近日的降雨也為各地水庫帶來降雨量，如石門水庫進帳320萬噸，約是兩天的用水量。曾文烏山頭與南化水庫也進帳530萬噸，約是五天的用水量。至於高屏溪，因為近日午後雷陣雨為集水區帶來高水量，今天流量也增加到每秒七十二噸，與之前低迷的每秒十六噸相比增加很多。

不過，王藝峰指出，近日的降雨量只能為水庫「消暑」，還無法解渴，因此水情燈號暫時無法有所變動。不過，梅雨、午後雷陣雨變化很大，因此水利署會隨時評估。

王藝峰表示，中央氣象局預判明天下午開始就會有比較顯著的第一波梅雨峰面靠近，水利署已經要求各河川局先動員、檢點抽水機。四月起水利署也與各地方政府清水溝。另外，對防汛熱點的評估能力也增加，引進比較新的模擬模式，能提前通知縣市政府淹水。

水利署石門水庫梅雨

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