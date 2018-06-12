龍逆鱗加入同性之愛 挑戰明華園尺度

2018-06-12 19:44 中央社 台北12日電



明華園戲劇總團全新創作「龍逆鱗」，延續2017「龍抬頭」故事，劇作家陳勝國寫下東方版王子復仇記最終章，故事還加入同性之愛、穿越時空等情節，挑戰明華園尺度。

明華園戲劇總團創團即將邁入第90年，一個以歌仔戲為志業的戲劇家族，不斷突破與創新，延續傳統戲曲的生命力。

延續2017年「龍抬頭」故事，第20屆國家文藝獎新科劇作家、明華園首席編導陳勝國，再寫下東方版王子復仇記最終章。

「龍抬頭」裡因為老皇帝沉溺風水之說，而將兩位王子流放民間，歷經波折終於重返皇宮。2018最新作品「龍逆鱗」描寫兩位王子在宮中的故事；庶出王子秋宮還展露施政實力輔佐朝政，但心愛的民間寡婦問清風卻被父皇迎娶；皇后之子趙漏則被迫送到契丹當人質維繫兩國邦交，為了國土安全忍辱負重。

陳勝國深刻描繪愛情、親情間的掙扎與衝突，讓劇情充滿爆點，面對舊恨未了、新仇又起，兩位王子將採取什麼樣的手段復仇，而王子的母親們為了保護孩子心機用盡，又將做出什麼令人意外的決定，愛恨情仇錯縱複雜的劇情，從「龍抬頭」展開，「龍逆鱗」將為三代糾葛劃下句點。

故事中更加入同性之愛、穿越時空，這些首度出現在明華園戲劇總團舞台上的情節，挑戰創作尺度，讓「龍逆鱗」的劇情發展，不到最後一刻，無法知道真正答案。

這次演出除了明華園戲劇總團三位資深主角孫翠鳳、陳勝在、鄭雅升之外，更加入了陳子豪、陳昭婷、晨翎、李郁真、陳昭賢等已在舞台上發光發熱的青年演員，擔綱重要角色。

總團長陳勝福表示，「明華園總團將人才傳承視為首要任務，新戲中除了讓觀眾看到資深演員的精湛表演外，戲劇家族青年演員在舞台上超齡演出，展現二十年磨一劍的成果。」

「龍逆鱗」由孫翠鳳、陳勝在分別飾演兩位王子，鄭雅升則扮演美貌過人的寡婦，晨翎、陳昭婷兩位1980年代出生的青年演員，超齡詮釋兩位王子的母親；李郁真扮演契丹王子與陳勝在有逗趣互動。

「龍逆鱗」8月17日至19日在國家戲劇院演出。