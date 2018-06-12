視力受損掛急診 檢查才知罹患糖尿病多年

2018-06-12 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



在外商公司任高階經理賴先生，工作繁忙、飲食和作息不正常，也沒有定期做身體檢查，直到眼睛病變影響視力，才被檢查出罹患糖尿病。壢新醫院眼科主任張文瑞表示，每隔一段時間都會有病患，因視力受損檢查眼睛，才意外發現自已罹患糖尿病。

桃園市43歲賴先生右眼，突有大片黑影遮住視線，日前急忙到壢新醫院掛急診。醫師發現他右眼玻璃體出血，左眼視網膜病變，經血糖檢查確診是糖尿病引起。賴先生罹患糖尿病多年卻不自知，一旦太晚治療，視力可能無法完全恢復，甚至造成失明。

眼科醫師張文瑞表示，糖尿病發病約5年左右，可能會產生視網膜病變，只要發現視力減退，就應找眼科醫師檢查，以免錯過黃金治療期。視網膜病變原因包括高度近視、黃斑部病變、老化，高血壓、眼睛中風等，其中又以糖尿病的風險因子最高。

糖尿病患者血糖過高，易造成全身動脈、靜脈、微血管的傷害，導致糖尿病視網膜病變，是40至65歲中壯年族群眼睛失明的主因，建議糖尿病患，應至少每年進行一次眼睛檢查。

糖尿病患避免視網膜病變惡化，應加強血糖與飲食控制，搭配運動。需要治療的視網膜病變，視網膜雷射治療與眼球內藥物注射，是目前最主要的方法。