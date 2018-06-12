影／陳金德建議雪隧凌晨開放大貨車通行 高公局：不可能

2018-06-12 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



蘇花改將來容許開放通行大貨車，宜蘭代理縣長陳金德建議交通部，考量在凌晨時段開放雪隧通行大貨車，否則工業區廠商目前載運原料要走濱海公路或北宜公路，很不方便，不利宜蘭產業發展。對此高公局官員回應，「不可能啦」，太危險了。

國5雪山隧道目前只開放走大小客車及小貨車，禁止通行3.5噸以上大貨車，大貨車必須走原有的濱海公路及北宜公路，反觀蘇花改將有開放大貨車行駛的設計，每次工商座談會時都有業者抱怨送貨或送原料往返北、宜不便。

代理縣長陳金德今天聽取端午節連假交通疏導會後表示，宜蘭工業區廠商載運產品或原料要走濱海公路、北宜公路或改以小貨車運輸，非常不方便，宜蘭若發展產業，運輸是重要命脈，交通部可選擇晚上12點到凌晨4點，考量安全及自小客車比較少的時候，開放雪隧通行大貨車。

他也認為，蘇花改的滅火、防災相關設備都比雪山隧道好，而且道路寬度也比雪隧寬。