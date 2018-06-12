捷運萬大線機電決標 列車機電系統法台合作

2018-06-12 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運萬大中和樹林線（萬大線）第一期工程機電系統採購標案，因沒台灣廠商符合資格，今年1月引起阻擋國車國造爭議，捷運局最後仍未修改資格要求；不過，標案今天終於決標，由法商阿爾斯通運輸公司（ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA）與中鼎工程公司共同投標，以143.7億多元得標。

捷運萬大線屬中運量無人駕駛系統，包含列車相關採購的機電標1月19日第三次公告招標，至3月1日截止投標。標案內容包含電聯車、行車監控、供電、通訊等，捷運局依慣例要求主投標廠商必須有設計、製造組裝車輛等多項實績才能投標。

捷運局機電系統工程處指出，得標廠商成員之一包含中鼎工程，為國內著名機電廠商，負責捷運機電系統、軌道供電系統，過去也曾建置信義、松山線高壓供電系統；這也顯示國內廠商在軌道產業部分項目具備競爭力。