迎接暑假 南投客運推日月潭電子旅遊套票

2018-06-12 18:27 中央社 台北12日電



暑假將至，南投客運今天發布新聞稿，宣布和台灣好行日月潭線推出「南投假期電子旅遊套票」，旅客只要上網預訂電子套票，就能輕鬆來回日月潭。

為了迎接暑假旅遊旺季，南投客運和台灣好行日月潭線合作推出「南投假期電子旅遊套票」，有5種組合，內含台中直達日月潭的客運來回車票、還有自行車、水晶纜車、遊湖巴士、遊湖船等各種交通工具，讓旅客依據自己需求上網預訂，票價新台幣400元起，約是現場購票的68折。

南投客運表示，旅客上網訂票後，只要掃描專屬兌換QR code就可以享受服務，未來也會開發線上訂票時即可開放預約交通車座位功能，提升旅遊便利性。