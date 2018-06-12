旅遊作家浩克合體 代言屏東大武山文學營

2018-06-12 18:29 中央社 屏東縣12日電



「屏東大武山文學營－島嶼旅行的微旅行」將在7月21、22日登場，曾獲得金鐘獎主持人獎的劉克襄、王浩一擔任文學營代言人，兩人今天到屏東，邀請熱愛文學和旅行的民眾參與。

今年大武山文學營，縣政府文化處打破以往慣例，除專題講座還有戶外活動，邀請去年以公視行腳節目「浩克慢遊」獲得金鐘獎生活風格主持人獎的劉克襄與王浩一再度合體，擔任文學營代言人。記者會今天在縣府文化處舉行，屏東火車站長董阿成將電氣路牌套交由與會貴賓、作家們，象徵文學營啟動。

劉克襄與王浩一專程出席為文學營宣傳，劉克襄表示，每次搭火車經過高屏溪到屏東，最喜歡坐在車廂右邊，可以看到沙洲上的水鳥，進到屏東給人一種「南方之南」的感覺，有別於其他縣市，旅遊心境也會跟著轉變。

劉克襄特別推薦，來到台灣不能錯過從屏東枋寮站到台東站的南迴火車之旅，這班3671車次是全島僅剩的藍皮普快車，沒冷氣、只有電風扇，車窗是可以開啟，每站都停，到台東約2個半小時，是最慢的「解憂火車」，可慢慢欣賞沿途山海美景，是最便宜、最美的路線。

王浩一表示，用文學的角度旅行會讓一個地方更豐富，層次更加多元，帶著文學的心到屏東旅行，會比以往所認識的屏東更豐美及讓人開心。

大武山文學營7月21日的專題演講，劉克襄將以百年屏東分享旅行的現實與想像;王浩一以老樹為主題展開文學生命之旅；屏東在地作家傅怡禎介紹屏東獨具特色的小站；杜虹則介紹恆春半島豐沛的生態旅行。

7月22日火車之旅由在地文史工作者引領，從屏東車站搭乘火車，分別拜訪屏東線僅存日治時期木造車站竹田驛站，接著走訪佳冬鄉古蹟，最後一站前往南州糖廠。活動即日起受理報名，文化處歡迎高中以上學生及民眾上網https://goo.gl/AAopn6報名。