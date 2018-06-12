影／循環經濟新創意 竹粉盆栽體驗都市種菜樂

2018-06-12 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



循環經濟！農委會林務局與工研院合作，將原竹經由破碎研磨技術，做成細微的竹粉，再利用堆肥發酵技術，轉成植物生長所需要的腐植質與營養源，做成一款都市種菜小盆栽，得到德國的IF設計獎。

農委會林務局造林生產組組長李允中表示，這是一個小小的都市盆栽，竹杯有些竹粉，竹粉還加入肥料與菜的種子，回家澆水後，就會發芽，幾周就能開始收成，幾周收菜，消費者能夠體驗都市種菜的樂趣，也是循環經濟，廢材再利用的一環。