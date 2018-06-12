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亞東共好醫療聯盟誓師 宣示做好分級醫療

2018-06-12 15:58中央社 新北市12日電

亞東醫院今天舉行「亞東共好醫療聯盟」誓師儀式，在健保署長李伯璋等人帶領下，中央和新北市各級單位及醫療院所代表共同宣示將做好「分級醫療雙向轉診全民共好」的目標。

李伯璋及新北市衛生局長林奇宏、亞東醫院院長林芳郁等中央及地區醫療院所代表多人今天齊聚一堂，共同見證「亞東醫院策略聯盟」努力的成果，場面熱烈。

林芳郁指出，已經成立多年的「亞東醫院策略聯盟」，恰好就是承接中央政府分級醫療理念，執行迄今越做越大。以106年度的統計來看，亞東醫療聯盟雙向轉診人數每月高達1800人，一年累計達2萬2000人，比105年增加40%。李伯璋表示，重症由醫學中心等大型醫院處治，輕症由社區醫院接手，是最能發揮醫療效果，也是最符合全民利益的做法。

亞東醫院副院長邱冠明指出，亞東醫院93年成立「亞東醫院策略聯盟」，號召基層院所共同加入，提供基層院所支援、雙向轉診、轉代檢等三大服務內容。歷經14年耕耘，目前已與366家地區醫療院所簽約，尤其是腦中風急性後期整合照護規劃非常完善，2014年開辦至今，成功轉銜專責復健醫院的腦中風個案數達339人，高居雙北第一。

最後，李伯璋等中央和各級單位及醫療院所代表舉行誓師儀式，以列車圖案為象徵，共同宣示將做好「分級醫療雙向轉診全民共好」的目標。

腦中風復健

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