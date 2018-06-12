台大數學、北醫醫學系等19系組 少數不採計學測國文

2018-06-12 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



108學年各校系調降學測採計科目後，台大數學系、地理資源環境學系、經濟系、公共衛生學系等科系，個人申請時不再採計國文科。報系資料照 分享 facebook 大學繁星推薦及個人申請入學招生管道，108學年起各校系參採學測科目首調降到最多4科，最少採計1科，宣告滿級分將走入歷史，大學招聯會今天也公布各校自訂採計標準，大多數校系仍保留國英數等基本科目，其中台大數學、北醫醫學系等19系組，是少數學測不採計國文科的特殊系組，考生準備時可多留意。

招聯會執行秘書、清大教務長戴念華表示，學測考科5選4的規劃方向，原本在10、11月招生簡章發行時考生才會看到，提早發布是希望幫助目前高二、明年升大學的學生可以提早因應。學生可以自行決定要報考幾科，並調配學習與準備的比重，如最想就讀的是外語、文史哲學群，這學群最多採計科目組合為國英社，考生就可評估要準備以及報考這些科目。

招聯會指出，從統計資料來看，原本採計5科的系組，有超過3/4改採3到4科組合，移除最多的是社會科、自然科，國、英、數等基本學科還是保留，其中偏向人文社會領域的校系多把自然科移除，偏向理工領域則不使用社會科，各自分流朝向傳統人文、理工靠攏，各校系一致看法，仍認同國英數是基本的學科能力。

另招聯會也統計，未來採計科目調降後，將有超過4分之3改採3到4科組合，移除最多的是社會科、自然科，國、英、數等基本學科大多仍保留。其中較特別的組合為採計英數社自，不採計國文科，包括台大數學系、地理資源環境學系、經濟系、公共衛生學系；成大心理系、都市設計；政大統計，清大旭日招生乙、丙組；台北醫學大學醫學系、呼吸治療學系等19個系組。