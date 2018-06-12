影／觀光局：非法日租將加倍罰則 但Airbnb並非全違法

2018-06-12 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



日本「民泊法」15日將生效，共享住宅平台Airbnb將大量未註冊許可的民宿下架，相較國內非法日租民宿日漸猖獗，交通部觀光局今天上午舉辦「非法歸零，合法旅宿推廣記者會」，旅館公會也動員上百人集結聲援，要求比照當初裁罰Uber給予重罰，交通部觀光局長周永暉上午受訪時強調，Airbnb並非全都違法，觀光局將輸管齊下向非法日租民宿Say No，也將檢討法源「至少加倍、加重罰則」，但部份非法業者若只欠營業登記，會輔導業者不要觀望、儘速登記，成為合法業者。

今天上午台北車站大廳齊聚上百名旅宿業者，高喊「保障合法旅館！掃蕩非法日租！」響應觀光局推廣合法旅宿，讓非法民宿歸零的作為。業者指出，airbnb有8成在台北，若能掃蕩非法經營者，台北合法旅館業，訂房率將可從目前低迷的6成提升到8成。中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南也說，非法日租套房一年侵蝕合法旅館業者300億元營業額，Airbnb又助長非法日租套房猖獗，「大家已忍無可忍」。

周永暉表示，日本與台灣法令不同，觀光局今舉辦記者會，是宣示向非法日租「Say No」，也將透過調整相關法令、加強取締。他表示，Airbnb不代表全是非法，合法、非法業者都會透過電商平台經營，因此會持續與電商平台加強溝通，加重相關要求。

周永暉表示將雙管齊下處理非法民宿，首先將針對合法電商平台業者要求提升品質，鼓勵消費者使用電商平台，另一方面，針對非法且已有具體事證者，因為涉及消費者安全、保障，將要求電商平台下架，觀光局責無旁貸，同時會要求電商平台主動將非法業者下架。周永暉也提到，部分法令也將與NCC協商，「透過NCC來做」。

周永暉表示，罰則方面目前較低，他希望至少可以加倍、加重罰則，但有些非法業者只欠營業登記，因此呼籲業者不要觀望、趕快登記，成為合法業者。此外，對於交通部長賀陳旦昨天提到與電商業者共存共榮，周永暉則強調，本來電商平台就應與旅宿業者充分合作，不見得一定要將電商平台與「非法」畫上等號，電商平台仍是重要管道，也應增加互動性，並讓還沒完成營業登記者合法化。