出國玩還是台灣人最黏網路 網路使用黏著度近100%

2018-06-12 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



Visa發布2017「全球旅遊意向調查(台灣地區)」 ，發現台灣旅客到海外旅遊時，「網路使用黏著度」高達97%，高於亞太地區的90%，及全球88%平均數據。記者孫中英／攝影 分享 facebook Visa發布2017「全球旅遊意向調查(台灣地區)」，發現台灣旅客到海外旅遊時，「網路使用黏著度」高達97%，接近百分百，高於亞太地區90%，及全球88%等平均數據。Visa表示，可見台灣旅客不管在國內外，都「高度依賴網路」，出國前，自「行前規劃、預定階段」都習慣透過網路來完善行程，即便到了旅行目的地，也要全天候24小時保持行動裝置連網，以便搜尋觀光景點、路線規劃，一路上還要在社群媒體上打卡分享。

Visa表示，當被問及「海外旅遊網路使用情形」時，台灣民眾最常使用的是「購買當地手機SIM卡、占 43%」，其後依序是「住宿免費Wifi、占39%」、「Wifi分享器占36%」及「住宿外的免費Wifi 、占23%」。

但亞太區旅客與台灣民眾網路使用習慣略有不同，亞太旅客以 「住宿免費Wifi、占35%」為首選，其他依序為「購買當地SIM卡、占33%」，而「手機國際漫遊、占29%」及「住宿外的免費Wifi 、占24%」。

Visa表示，無論是出遊前的行前規劃或抵達目的地，台灣民眾都習慣使用搜索引擎及社群網路來獲取資訊。但在行程預定階段，則偏好直接透過旅遊產品官網站或其他旅遊網站進行預定或下單。調查發現，在行前規劃階段，使用「搜索引擎者最多、占48%」，在旅遊行程預定階段，透過行程產品官網者最多、占30%，抵達旅遊目的地階段後，還是以使用「搜索引擎、占37%」最多。