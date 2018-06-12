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營養師教你吃粽不會胖的4個技巧

2018-06-12 12:33聯合報 記者趙容萱╱即時報導

端午節粽飄香，各式粽子紛紛推出，衛生福利部台中醫院營養師陳姿宇今天說，市售的粽子大多以糯米為材料，不易消化，且粽子依製作時餡料及份量的不同，每顆熱量約400到600卡，要享受美食又能兼顧健康、保持體態，她提供吃粽又不會胖的4個小技巧，即掌握不要餐餐吃、攝取足夠纖維質、少用調味醬、增加運動量，才能兼顧美味與健康。

陳姿宇說，粽子主要食材以「糯米」為主。不容易消化，會刺激胃酸分泌。老人和小孩腸胃功能不佳，或有腸胃疾病的人，也不宜吃多，建議不要餐餐吃，建議一天當中最多選擇一餐食用肉粽，並搭配蔬菜1到2碟（至少半碗）以增加纖維質攝取，多選擇當 季新鮮蔬菜，以低油烹調方式，例如川燙、水煮；飯後再來一份水果，像是木瓜、奇異果、鳳梨等富含酵素的水果，有助於幫助消化。

她指出，調味醬鈉含量高，例如甜辣醬3茶匙(15g)鈉含量300mg(約佔一日鹽巴需求的1/5)，鈉攝取過量會增加腎臟負擔，也不利於血壓的控制，建議不使用沾醬或稀釋沾醬。另外，吃1顆傳統粽子，等於額外攝取400到500卡，若以體重60公斤計算，需慢跑1小時8公里才能消耗1顆傳統粽子的熱量；少吃多運動是維持理想體重最佳選擇。

陳姿宇說明，很多民眾在端午節後，才發現體重增加，建議一般民眾平時就要養成均衡飲食（油、鹽、糖及高纖的飲食模式），及規律運動，將體重控制在「標準範圍」內，也就是 BMI介於18.5到24，常規服藥的慢性病人也可因此減少藥物劑量及疾病併發症發生。

衛生福利部台中醫院營養師陳姿宇建議，吃粽子要掌握不要餐餐吃、攝取足夠纖維質、少用...
衛生福利部台中醫院營養師陳姿宇建議，吃粽子要掌握不要餐餐吃、攝取足夠纖維質、少用調味醬、增加運動量，才能兼顧美味與健康。圖／衛生福利部台中醫院提供
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粽子端午節

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