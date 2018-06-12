發明界闖出一片天 鄧鴻吉獲國際發明卓越領袖獎

2018-06-12 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



全球發明界諾貝爾獎的「國際發明卓越領袖獎」今年得主出爐，在台灣推動創意發明30餘年的鄧鴻吉教授獲此殊榮，6月20日在波蘭受獎；他是兩岸第一人獲此獎項，也是台灣之光。

有「台灣愛迪生」之稱的鄧鴻吉，超愛研究創新，他自己擁有超過400項專利的發明，從17歲就發明「遠紅外線」產品，到後來的汽車防盜系統，再到藍光DVD等等，發明都與人們日常生活便利有關。

30多年發明生涯獲獎無數，鄧鴻吉曾多次拿下德國紐倫堡世界發明獎以及「終生成就獎」，2017年獲得亞洲教育論壇頒發的「亞洲教育貢獻獎」，2018又被世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）推薦獲得個人「國際發明卓越領袖」獎。

據教育界指出，波蘭的「國際發明卓越領袖獎」是全球發明界盛事，從2001年舉辦至今已第16屆，獎項向全球各界人士徵選，需先經過權威機構或人士推薦，再經世界發明協會層層選拔，由波蘭高等教育部以及副總理審核後選出，並由波蘭副總理親自頒發該獎項。