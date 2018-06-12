親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

直播／川、金簽署文件 金正恩：全世界會看到巨大改變

學測大變革不看總級分 想上台大醫科要準備這4科

2018-06-12 12:21聯合報 記者林良齊╱即時報導

108學年度起，大學個人申請、繁星推薦各校系使用的科目最多使用4科。記者林良齊／...
108學年度起，大學個人申請、繁星推薦各校系使用的科目最多使用4科。記者林良齊／攝影
分享

108學年度起，大學個人申請、繁星推薦各校系使用的科目最多使用4科。大學招生委員會聯合會為了讓考生及早因應、準備，今天公布各校系採計科目，其中11個醫學系中包括台大醫學系在內，有9個只看國文、英文、數學、自然成績，而另外2個醫學系則看英文、數學、社會及自然科目組合。

為回應各界要求調降考科、減輕考生壓力的要求，招聯會逐步調整，決定明年調降為4科。而從統計資料來看，原本採計5科的系組，逾73%改採3至4科組合，其中移除最多的是社會科及自然科，顯示偏向人文社會管理把自然科移除，而理工科系不使用社會科，顯示各校系仍認為國英數是基本的學科能力、素養，是進入大學要使用的知識。

調查指出，在醫學系的部分，個人申請是北醫慈濟不使用國文科，其他9個醫學系不使用社會科，繁星推薦則是北醫、慈濟、中國醫不使用國文，其他8個醫學系不使用社會科。至於外界曾經擔心二階面試人數暴增的問題，招聯會也針對108年的人數初估過相關的數據，往年72至75級分可以篩選進入二階，明年可能4科加總58級分以上才有機會。

針對調查結果，招聯會執秘戴念華，明年檢定、篩選、採計只看同1科共有171個校系，原本這些校系最後還有總級分加總可供比序，但明年取消進入第二階段篩選人數可能遽增、造成行政成本負擔增加、無法發揮篩選效果。但因為明年2月要考試，今年6月上旬提早公布後使用科目，為了顧及考生權益，所以在調查時已經明文要求學校，公布內容必須跟招生簡章科目一樣，不能增加也不能減少。

至於未來是否會採行至5選3，戴念華說，招聯會會視明年試行各界反應及學習歷程檔檔建置的情況再經討論是否辦理。

戴念華也說，目前招聯會也持續調查各校系檢定、蒒選的科目，希望盡快公告讓考生有所依循。

繁星北醫慈濟

相關新聞

旅客增住房率下滑怪「非法民宿」？ 觀光局回應

2018-06-12 11:23

桃機自動通關系統一度故障 近二千旅客受影響

2018-06-12 10:37

無聲勝有聲？視障者怨：北市有聲號誌如隱形殺手

2018-06-12 11:00

出國玩還是台灣人最黏網路 網路使用黏著度近100%

2018-06-12 12:46

超過所有排水系統負荷！ 吳德榮：周三起防豪雨致災

2018-06-12 06:23

中年男遇塞車下車買500元威力彩 一注獨得2.5億元

2018-06-12 11:36

掃蕩非法旅宿 日有民宿警察24小時網路巡邏

2018-06-12 10:28

營養師教你吃粽不會胖的4個技巧

2018-06-12 12:33

桃機設備異常 移民署：進行更新初期速度緩慢

2018-06-12 10:00

參考火星探測車「好奇號」設計 他們奪下這堂課冠軍

2018-06-12 14:08

空污管制有成 高市冬季大眾運輸續免費

2018-06-12 13:54

影／會飛的螞蟻大軍又出動了！嘉義民眾驚嚇又困擾

2018-06-12 13:09

影／觀光局：非法日租將加倍罰則 但Airbnb並非全違法

2018-06-12 12:54

禁塑膠吸管 故宮精品：「用哪隻湯匙喝珍奶？」揶揄

2018-06-12 12:29

發明界闖出一片天 鄧鴻吉獲國際發明卓越領袖獎

2018-06-12 12:25

梅雨不亞於侵台颱風 水利署成立災害緊急應變小組

2018-06-12 12:07

關注大雨影響輸電 台電嚴陣以待

2018-06-12 11:49

預測致災性梅雨明報到 水利署成立災害緊急應變小組

2018-06-12 11:18

路霸竟還有這招！拿到紅單別急著繳 先查查紅線真假

2018-06-12 11:00

沉寂1年！南迴一字排開捕撈風情回來了

2018-06-12 10:41

小傷沒處理變大腫塊發癢 才知是蟹足腫

2018-06-12 10:27

移民署自動通關系統更新 桃機部分旅客延誤

2018-06-12 10:00

長輩遊大阪煞到吐不停 達人：敏感體質不要去這些地方

2018-06-12 09:44

口中細菌隨血液竄流全身 男子險喪命

2018-06-12 09:41

奧萬大夏日飄「原味」 3大部落推試遊輕旅行

2018-06-12 09:28

嘉義縣日本腦炎拉警報 1周連2例

2018-06-12 09:18

改吃素食能降低慢性病威脅 慈濟醫療志業研究發現

2018-06-12 09:17

比利時國際風味評鑑賽 台灣美食出鋒頭

2018-06-12 09:14

桃機自動通關系統故障 旅客一度卡住

2018-06-12 08:06

明午後雨勢至端午後 彭啟明：累積降雨恐不亞於侵台颱

2018-06-12 07:40

花蓮04：52地震 規模4.6

2018-06-12 05:55

降雨增洗除汙染物 空氣品質漸轉好

2018-06-12 04:57

滯留鋒面加西南氣流 明起各地有豪大雨

2018-06-12 04:54

生菌數超標 迷客夏上榜

2018-06-12 00:18

就是愛搞怪！加了這些東西讓你的手機更酷炫

2018-06-12 00:17

大肚腩壓迫靜脈 男性甚至會不育

2018-06-12 00:10

健康你我他／追陽光不追劇 天然維他命保骨氣

2018-06-12 00:08

花蓮23：42地震 規模4.6

2018-06-12 00:05

健康名人堂／曬曬太陽、攝取鈣 對抗骨鬆要趁早

2018-06-12 00:04
看更多

熱門文章

郵局前簽名拿贈品竟欠30萬 Line群組瘋傳小心陷阱

2018-06-11 15:56

超過所有排水系統負荷！ 吳德榮：周三起防豪雨致災

2018-06-12 06:23

叫人用湯匙喝珍奶被罵翻 環保署回應了

2018-06-11 17:26

長輩遊大阪煞到吐不停 達人：敏感體質不要去這些地方

2018-06-12 09:44

新版身分證長這樣？ 徵選首獎出爐

2018-06-11 22:40

星宇航空徵飛行員 免費赴美受訓1年

2018-06-11 17:08

周三起為何有致災性雨量？氣象局影片說分明

2018-06-11 23:23

明午後雨勢至端午後 彭啟明：累積降雨恐不亞於侵台颱

2018-06-12 07:40

13日起梅雨報到 雨勢維持5天！

2018-06-11 17:07

夫家逢喪卻婚禮前夕才要求不准鋪張 她哭訴「一切全毀！」

2018-06-12 10:55

婦人牙痛老治不好 非典型三叉神經痛在作祟

2018-06-11 19:35

啤酒肚男請注意 這個疾病會讓你寸步難行

2018-06-11 15:10

禁二行程機車 車友不滿：「老汽車呢？」

2018-06-11 23:33

經典合體！冰王蜷尾家+百年舊振南 端午節限量開賣

2018-06-11 15:03

中年男遇塞車下車買500元威力彩 一注獨得2.5億元

2018-06-12 11:36

花蓮23：42地震 規模4.6

2018-06-12 00:05

美女時尚部落客愛用嬰兒推車 亞洲首賣在台灣

2018-06-11 16:36

老公每天只給100元零花 她怨嫁錯人憂鬱八年

2018-06-12 11:23

花蓮04：52地震 規模4.6

2018-06-12 05:55

反禁塑膠吸管 義美老總：救救珍奶

2018-06-11 23:33

滯留鋒面加西南氣流 明起各地有豪大雨

2018-06-12 04:54

端午連假下大雨 中南部嚴防水災

2018-06-11 21:52

學測大變革不看總級分 想上台大醫科要準備這4科

2018-06-12 12:21

旅客增住房率下滑怪「非法民宿」？ 觀光局回應

2018-06-12 11:23

白鴿飛滿身 Moschino打造瘋狂馬戲團

2018-06-11 17:49

沉寂1年！南迴一字排開捕撈風情回來了

2018-06-12 10:41

今日星座運勢／天蠍 學習好時機 出差旅遊機率高

2018-06-12 00:00

路霸竟還有這招！拿到紅單別急著繳 先查查紅線真假

2018-06-12 11:00

男人心事／男人的更年期

2018-06-12 06:00

農家所得154萬與現實不符？陳吉仲 : 指專業農

2018-06-11 17:05

日本最大今治毛巾專門店 海外首店落腳台灣

2018-06-11 19:14

就是愛搞怪！加了這些東西讓你的手機更酷炫

2018-06-12 00:17

環保署：外帶吸管2025年才限制

2018-06-11 19:48

生活趣聞／開鎖記

2018-06-12 06:00

毛巾可以越洗越蓬鬆？日本「毛巾品評師」分享秘訣

2018-06-11 20:36

冰品大腸桿菌群超標 迷客夏、豆花莊上榜

2018-06-11 15:25

心情點滴／旅行的意義

2018-06-12 06:00

跟著在地人玩！釜山必玩景點大公開 食道樂排第一

2018-06-11 16:58

禁塑膠吸管 故宮精品：「用哪隻湯匙喝珍奶？」揶揄

2018-06-12 12:29

工商團體抱怨勞檢擾民 勞動部籲企業落實勞基法

2018-06-11 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top