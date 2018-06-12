學測大變革不看總級分 想上台大醫科要準備這4科

2018-06-12 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



108學年度起，大學個人申請、繁星推薦各校系使用的科目最多使用4科。記者林良齊／攝影 分享 facebook

108學年度起，大學個人申請、繁星推薦各校系使用的科目最多使用4科。大學招生委員會聯合會為了讓考生及早因應、準備，今天公布各校系採計科目，其中11個醫學系中包括台大醫學系在內，有9個只看國文、英文、數學、自然成績，而另外2個醫學系則看英文、數學、社會及自然科目組合。

為回應各界要求調降考科、減輕考生壓力的要求，招聯會逐步調整，決定明年調降為4科。而從統計資料來看，原本採計5科的系組，逾73%改採3至4科組合，其中移除最多的是社會科及自然科，顯示偏向人文社會管理把自然科移除，而理工科系不使用社會科，顯示各校系仍認為國英數是基本的學科能力、素養，是進入大學要使用的知識。

調查指出，在醫學系的部分，個人申請是北醫、慈濟不使用國文科，其他9個醫學系不使用社會科，繁星推薦則是北醫、慈濟、中國醫不使用國文，其他8個醫學系不使用社會科。至於外界曾經擔心二階面試人數暴增的問題，招聯會也針對108年的人數初估過相關的數據，往年72至75級分可以篩選進入二階，明年可能4科加總58級分以上才有機會。

針對調查結果，招聯會執秘戴念華，明年檢定、篩選、採計只看同1科共有171個校系，原本這些校系最後還有總級分加總可供比序，但明年取消進入第二階段篩選人數可能遽增、造成行政成本負擔增加、無法發揮篩選效果。但因為明年2月要考試，今年6月上旬提早公布後使用科目，為了顧及考生權益，所以在調查時已經明文要求學校，公布內容必須跟招生簡章科目一樣，不能增加也不能減少。

至於未來是否會採行至5選3，戴念華說，招聯會會視明年試行各界反應及學習歷程檔檔建置的情況再經討論是否辦理。

戴念華也說，目前招聯會也持續調查各校系檢定、蒒選的科目，希望盡快公告讓考生有所依循。