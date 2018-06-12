久旱逢雨山中大樹路倒 警：明起有雨入山留意

2018-06-12 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市東勢區台8線約13.5公里處6月5日夜間有大樹橫倒在路中，阻斷東勢及谷關間之交通，大樹由路旁擋土牆上的山坡倒下橫躺在路中，造成雙向車輛無法通行，事故地點不遠處有彎道及涵洞，原本就是危險路段，時值夜間且正下著小雨，行車危險加劇。

茅埔派出所警員黃薰靚趕往現場協助交通，並連絡相關單位排除路障，處理兩個多小時才才恢復通車。

警方表示，現值雨季季節，鋒面過境常挾帶豐沛雨水，山地久旱逢甘霖，土質不穩，據氣象預報明天起各地豪大雨，呼籲民眾經過台8線往谷關方向路段應隨時注意行車安全，遇有緊急事故可以立即撥打110。