Phoenix Design獲頒2018紅點年度最佳設計團隊！

2018-06-13 08:58 聯合新聞網 有.設計 uDesign



Phoenix Design是2018紅點年度最佳設計團隊。(圖/文 Red Dot 提供) 分享 facebook

今年的『紅點年度最佳設計團隊（ Red Dot: Design Team of the Year）』大獎，由駐於斯圖加特、慕尼黑與上海的Phoenix Design設計公司團隊所奪得。Phoenix Design設計事務所為Andreas Haug與Tom Schönherr於1987年共同創辦，設計團隊擁有跨際多元的戰力又兼備國際視野，也因此得以不斷推出使人信服的頂尖、創新設計成果。2018年7月9日即將展開的紅點盛會上，Phoenix Design就會在德國埃森的阿爾托劇院台上，接過「Radius」傳承獎盃，正式成為紅點年度最佳設計團隊得主。

Andreas Haug和TomSchönherr 。(圖/文 Red Dot 提供) 分享 facebook

紅點常勝軍：累積獲得200項紅點肯定

自Phoenix Design創立以來，至今已贏得約莫200項紅點產品設計大獎競賽殊榮，其中包括13次紅點最佳設計獎的傑出表現，是目前的最佳紀錄保持團隊，單是過去的五年內，Phoenix Design就拿下了41個紅點獎，以及3個紅點最佳設計獎。有鑒於Phoenix Design設計團隊屢屢締造非凡設計成就、引領設計動能，因此榮獲『紅點年度最佳設計團隊』頭銜。

紅點設計獎主席彼得・賽克博士教授，針對2018紅點年度最佳設計團隊發言時說到：「Phoenix Design正在顛覆既有的產品設計方式，靠著對產品互動形式的重新解讀，他們將品牌體驗化為實際感受，不僅贏得紅點評審團的肯定，也深得我心。我要在此誠摯恭喜他們，奪得獎項當之無愧。」

該設計工作室共同管理和創辦人Tom Schönherr與Andreas Haug都非常高興能獲此獨一無二、非屬報名角逐的獎項。他們得知獲獎後表示：「對整個Phoenix Design團隊而言，拿到『紅點年度最佳設計團隊』頭銜意義重大，能夠獲獎，都是因為過去幾十年員工們所造就的成果。這項殊榮是傑出的設計團隊耕耘數十年，才能在國際設計界得到的最高榮耀，我們每個人都非常高興。」

該工作室在斯圖加特、慕尼黑和上海三地擁有近75位員工，持續提供產品等設計服務。(圖/文 Red Dot 提供) 分享 facebook

FIRST. NOW. NEXT. – 沒有過去，即無未來

Phoenix Design所設計的產品總是直指未來。就如同『沒有過去，即無未來』的格言，團隊豐沛的設計能量來自過去多年的經驗累積。Phoenix Design設計工作室創立於1987年，當時，Andreas Haug和Tom Schönherr兩人，在加勒比的一艘遊艇上，懷抱著為世界添加一點點美好的夢想，下定決心成立自己的工作室。在那時，他們還不曾想過自己是在為業界最成功的公司奠定基石。

憑藉『邏輯、品格、幻化』理念的引領，Phoenix Design已然成為德國設計史和品牌的開拓先鋒。(圖/文 Red Dot 提供) 分享 facebook

如今，在以『邏輯（logic）、品格（moral）、幻化（magic）』為指引之下，Phoenix Design已然成為德國設計歷程和品牌的開拓先鋒。目前，該工作室在斯圖加特、慕尼黑和上海三地擁有近75位員工，持續提供產品設計服務，出自其事務所的每件設計，不但都充分掌握使用者需求，而且簡單易用，更兼具長期可見的經濟效益。Phoenix Design的成功，來自為客戶品牌注入鮮活生命力的能力。

Phoenix Design的設計不斷放眼未來，Phoenix Design設計師群，懂得運用全新的設計知識和方法洞見產品機會，更懂得和客戶共同攜手，一同設計出全新的美好未來。例如由該事務所所設計、德國Fraunhofer工程與自動化研究中心（Fraunhofer IPA）與德國雄克（Schunk）共同生產的管家機器人『Care-O-bot 4』，擁有表達精細表情和手勢、自主行動、識別障礙物、獨立完成抓取物品的能力，成為2015年紅點評審團眼中的傑出設計，獲頒該年度的紅點最佳設計獎。Phoenix Design客戶群包括有：Duravit衛浴、漢斯格雅衛浴（Hansgrohe）、羅威精品（Loewe）、海爾電器（Haier）、華為（Huawei）、創浦科技（Trumpf）、菲斯曼供熱系統商（Viessmann）、福維克智能家電（Vorwerk）以及蔡司光學（Zeiss）等。

7月9日的紅點盛會將正式宣布2018紅點年度最佳設計團隊得主為Phoenix Design。(圖/文 Red Dot 提供) 分享 facebook

紅點盛會：7月9日舉行頒獎儀式和特展開幕

今年7月9日的紅點盛會將正式宣布2018紅點年度最佳設計團隊得主是Phoenix Design，並和蘋果電腦（Apple）、愛迪達（adidas）、LG電子、保時捷（ Porsche）、德國高儀衛浴（Grohe）、Veryday設計顧問公司、博世家電（Bosch）、Blackmagic Design以及峽谷自行車（Canyon Bicycle）一樣，晉升設計國際名人堂。紅點盛會當晚，Phoenix Design親自操刀的設計特展『PHOENIX－First. Now. Next.（起點、此刻、未來）』也將同步開展；此外，還有『2018紅點產品設計大獎 年度獲獎首展』也會隨同展出所有該年度參賽的得獎作品，展期至2018年8月19日止，展出地點為德國埃森紅點設計博物館。