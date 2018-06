Phoenix Design獲頒2018紅點年度最佳設計團隊!

Phoenix Design是2018紅點年度最佳設計團隊。(圖/文 Red Dot 提供)

今年的『紅點年度最佳設計團隊( Red Dot: Design Team of the Year)』大獎,由駐於斯圖加特、慕尼黑與上海的Phoenix Design設計公司團隊所奪得。Phoenix Design設計事務所為Andreas Haug與Tom Schönherr於1987年共同創辦,設計團隊擁有跨際多元的戰力又兼備國際視野,也因此得以不斷推出使人信服的頂尖、創新設計成果。2018年7月9日即將展開的紅點盛會上,Phoenix Design就會在德國埃森的阿爾托劇院台上,接過「Radius」傳承獎盃,正式成為紅點年度最佳設計團隊得主。

Andreas Haug和TomSchönherr 。(圖/文 Red Dot 提供)

紅點常勝軍:累積獲得200項紅點肯定

自Phoenix Design創立以來,至今已贏得約莫200項紅點產品設計大獎競賽殊榮,其中包括13次紅點最佳設計獎的傑出表現,是目前的最佳紀錄保持團隊,單是過去的五年內,Phoenix Design就拿下了41個紅點獎,以及3個紅點最佳設計獎。有鑒於Phoenix Design設計團隊屢屢締造非凡設計成就、引領設計動能,因此榮獲『紅點年度最佳設計團隊』頭銜。

紅點設計獎主席彼得・賽克博士教授,針對2018紅點年度最佳設計團隊發言時說到:「Phoenix Design正在顛覆既有的產品設計方式,靠著對產品互動形式的重新解讀,他們將品牌體驗化為實際感受,不僅贏得紅點評審團的肯定,也深得我心。我要在此誠摯恭喜他們,奪得獎項當之無愧。」

該設計工作室共同管理和創辦人Tom Schönherr與Andreas Haug都非常高興能獲此獨一無二、非屬報名角逐的獎項。他們得知獲獎後表示:「對整個Phoenix Design團隊而言,拿到『紅點年度最佳設計團隊』頭銜意義重大,能夠獲獎,都是因為過去幾十年員工們所造就的成果。這項殊榮是傑出的設計團隊耕耘數十年,才能在國際設計界得到的最高榮耀,我們每個人都非常高興。」

該工作室在斯圖加特、慕尼黑和上海三地擁有近75位員工,持續提供產品等設計服務。(圖/文 Red Dot 提供)

FIRST. NOW. NEXT. – 沒有過去,即無未來

Phoenix Design所設計的產品總是直指未來。就如同『沒有過去,即無未來』的格言,團隊豐沛的設計能量來自過去多年的經驗累積。Phoenix Design設計工作室創立於1987年,當時,Andreas Haug和Tom Schönherr兩人,在加勒比的一艘遊艇上,懷抱著為世界添加一點點美好的夢想,下定決心成立自己的工作室。在那時,他們還不曾想過自己是在為業界最成功的公司奠定基石。

憑藉『邏輯、品格、幻化』理念的引領,Phoenix Design已然成為德國設計史和品牌的開拓先鋒。(圖/文 Red Dot 提供)

如今,在以『邏輯(logic)、品格(moral)、幻化(magic)』為指引之下,Phoenix Design已然成為德國設計歷程和品牌的開拓先鋒。目前,該工作室在斯圖加特、慕尼黑和上海三地擁有近75位員工,持續提供產品設計服務,出自其事務所的每件設計,不但都充分掌握使用者需求,而且簡單易用,更兼具長期可見的經濟效益。Phoenix Design的成功,來自為客戶品牌注入鮮活生命力的能力。

Phoenix Design的設計不斷放眼未來,Phoenix Design設計師群,懂得運用全新的設計知識和方法洞見產品機會,更懂得和客戶共同攜手,一同設計出全新的美好未來。例如由該事務所所設計、德國Fraunhofer工程與自動化研究中心(Fraunhofer IPA)與德國雄克(Schunk)共同生產的管家機器人『Care-O-bot 4』,擁有表達精細表情和手勢、自主行動、識別障礙物、獨立完成抓取物品的能力,成為2015年紅點評審團眼中的傑出設計,獲頒該年度的紅點最佳設計獎。Phoenix Design客戶群包括有:Duravit衛浴、漢斯格雅衛浴(Hansgrohe)、羅威精品(Loewe)、海爾電器(Haier)、華為(Huawei)、創浦科技(Trumpf)、菲斯曼供熱系統商(Viessmann)、福維克智能家電(Vorwerk)以及蔡司光學(Zeiss)等。

7月9日的紅點盛會將正式宣布2018紅點年度最佳設計團隊得主為Phoenix Design。(圖/文 Red Dot 提供)

紅點盛會:7月9日舉行頒獎儀式和特展開幕

今年7月9日的紅點盛會將正式宣布2018紅點年度最佳設計團隊得主是Phoenix Design,並和蘋果電腦(Apple)、愛迪達(adidas)、LG電子、保時捷( Porsche)、德國高儀衛浴(Grohe)、Veryday設計顧問公司、博世家電(Bosch)、Blackmagic Design以及峽谷自行車(Canyon Bicycle)一樣,晉升設計國際名人堂。紅點盛會當晚,Phoenix Design親自操刀的設計特展『PHOENIX-First. Now. Next.(起點、此刻、未來)』也將同步開展;此外,還有『2018紅點產品設計大獎 年度獲獎首展』也會隨同展出所有該年度參賽的得獎作品,展期至2018年8月19日止,展出地點為德國埃森紅點設計博物館。