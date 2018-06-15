林口OUTLET會員週特賣會超值折扣

2018-06-15 00:00 聯合線上 文／鄭嘉蕙 提供



林口OUTLET特賣會超值折扣

挑選仲夏時尚穿搭

圖／三井Outlet提供 分享 facebook

在OUTLET也可以找到屬於自己的時尚STYLE！MITSUI OUTLET PARK林口因應夏季腳步推出「仲夏南洋祭」，6月15日(五)到6月24日(日)眾多品牌釋出難得的優惠折扣聯名卡還可享有特別回饋，好康優惠吸引懂得精打細算的消費族群來逛街購物。

設施以「仲夏南洋祭」為主題推出系列活動，中央廣場特別換上海灘風裝飾，讓原本就充滿異國風情的空間更增添熱情與活力，網美IG打卡照過來，這「夏」搜集美照就在MITSUI OUTLET PARK林口。

特賣會OUTLET SALE 找到自己的仲夏STYLE

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「仲夏南洋祭」特賣會期間以五大風格作為穿搭推薦，「Urban Style」、「Resort Style」、「Outdoor Style」、「Sport Style」、「Life Style」，從國際精品到人氣日系品牌，全館多達上百家店舖推出超低折扣，不管是嚮往都會風尚，還是喜歡旅遊生活，都能用經濟實惠的價格挖到自己喜愛的商品！

聯名卡友更優惠 仲夏集點抽大獎

活動期間同時提供聯名卡友專屬優惠，凡持永豐聯名卡的會員消費最高享5%回饋，到指定專櫃消費滿3,000元即可現抵100元，來館消費越多越划算，難得有這樣的好康機會千萬不能錯過。

充滿活力的仲夏，購物也要增添新樂趣，只有MITSUI OUTLET PARK林口才有的購物新體驗－－「仲夏集點樂」蓋章集點活動開跑！當日完成指定條件即可獲贈點數，不僅有精美小禮物可拿，完成全部集點就有機會抽中價值萬元商品大獎。想試試自己手氣的民眾不妨前來挑戰，大獎幸運得主說不定就是您！

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購物+美食 一日玩樂超滿足

今年邁入第三年的MITSUI OUTLET PARK林口剛完成櫃位調整，消費者喜愛充滿南洋風味的設計「很好拍」改裝後更加強館內裝飾布置，吸引不論是親子共遊、或是想要拍出與眾不同美照的網美們前來朝聖。「仲夏南洋祭」中央廣場陸續推出充滿南洋氣氛的海灘裝飾搭配陽傘與躺椅，讓民眾悠閒享受購物的同時，還能拍出宛若置身海邊的打卡美照。

購物完當然要用美食好好犒賞自己，以「仲夏滿足風」為主題的三大美味推薦：即使大熱天也要嘗嘗「熱情如火」的熱食餐點，或是想要吃得暢快的「沁涼饗宴」，當然，也可以來點不一樣的「南洋推薦」，活動期間還可享館內部份專櫃提供的優惠價及限定餐點可供選擇，MITSUI OUTLET PARK林口吃、購、樂給您大大滿足！

MITSUI OUTLET PARK林口 會員週&特賣會活動

日期：6/15(五)-6/24(日)

地點資訊：桃捷A9林口站，走路約5分鐘；或可於站外轉搭免費接駁車