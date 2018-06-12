嘉義縣日本腦炎拉警報 1周連2例

2018-06-12 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣日本腦炎拉警報，1周連2例，衛生局今天指出，3日水上鄉55歲男子確診日本腦炎後，隔7天，10日朴子市再確診1例70歲阿嬤個案，衛生局已針對個案活動地周邊，進行捕蚊燈懸掛，以及誘捕病媒蚊等防治措施，加強民眾衛教宣導，目前全縣幼童疫苗接種完成率，只有81.43%，疫情讓人憂 心。

第二例個案是朴子市70歲阿嬤，4日出現全身不適、發燒、頭痛及意識混淆後，7日就醫，10日經檢驗確診，個案活動地為住家及菜園，住家附近未發現豬舍，菜園附近有發現10幾隻雞隻、大排水溝渠及水稻田，研判個案極有可能於菜園附近感染

目前2例個案都在住院，第一例個案病情穩定，意識清楚；第二例意識有時混淆，同住家屬均無疑似症狀。衛生局呼籲，現為日本腦炎流行季，民眾平時如需在豬舍、水稻田等高風險環境附近活動，應做好防蚊措施，並按時帶家中嬰幼兒接種日本腦炎疫苗。

日本腦炎病媒為三斑家蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬高峰為黃昏與黎明時段，民眾應儘量避免於高峰時段在以上高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。