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嘉義縣日本腦炎拉警報 1周連2例

2018-06-12 09:18聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣日本腦炎拉警報，1周連2例，衛生局今天指出，3日水上鄉55歲男子確診日本腦炎後，隔7天，10日朴子市再確診1例70歲阿嬤個案，衛生局已針對個案活動地周邊，進行捕蚊燈懸掛，以及誘捕病媒蚊等防治措施，加強民眾衛教宣導，目前全縣幼童疫苗接種完成率，只有81.43%，疫情讓人憂 心。

第二例個案是朴子市70歲阿嬤，4日出現全身不適、發燒、頭痛及意識混淆後，7日就醫，10日經檢驗確診，個案活動地為住家及菜園，住家附近未發現豬舍，菜園附近有發現10幾隻雞隻、大排水溝渠及水稻田，研判個案極有可能於菜園附近感染

目前2例個案都在住院，第一例個案病情穩定，意識清楚；第二例意識有時混淆，同住家屬均無疑似症狀。衛生局呼籲，現為日本腦炎流行季，民眾平時如需在豬舍、水稻田等高風險環境附近活動，應做好防蚊措施，並按時帶家中嬰幼兒接種日本腦炎疫苗。

日本腦炎病媒為三斑家蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬高峰為黃昏與黎明時段，民眾應儘量避免於高峰時段在以上高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

衛生局提醒民眾，如完成3劑不活化日本腦炎疫苗的幼童，滿5歲入國小前需再接種1劑，目前全縣接種完成率僅為81.43%；另外，去年5月22日起，改採用細胞培養日本腦炎活性減毒疫苗，家中如有滿15個月以上未完成疫苗接種的幼兒，應儘速帶往各地衛生所或合約院所完成接種，以免因感染衍生嚴重後遺症。此外，成人住家或工作場所如鄰近高風險環境或自覺有感染風險者，皆可前往國內旅遊醫學門診評估自費接種疫苗

嘉義縣朴子市10日又發生一例日本腦炎70歲阿嬤個案，衛生局派稽查人員針對個案活動...
嘉義縣朴子市10日又發生一例日本腦炎70歲阿嬤個案，衛生局派稽查人員針對個案活動地周邊進行捕蚊燈懸掛防治措施。圖／衛生局提供
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日本腦炎的病媒為三斑家蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。圖／衛生局提供
日本腦炎的病媒為三斑家蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。圖／衛生局提供
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疫苗防蚊病媒蚊

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