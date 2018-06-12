改吃素食能降低慢性病威脅 慈濟醫療志業研究發現

2018-06-12 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



全球第三大慈濟素食世代研究資料庫，發現棄葷投素遠離慢性病威脅。圖／大林慈濟醫院提供 分享 facebook 慈濟醫療志業創立全球第三大、亞洲最完整的「素食營養世代研究資料庫」，針對數千位民眾進行長達10年以上追蹤研究，這項計畫的共同主持人大林慈濟醫院副院長林名男指出，與葷食者相較，素食者變得更健康，在健保的花費上也更少。從葷食改為素食能降低糖尿病發生率，最高達50%，並能減少脂肪肝與膽結石等疾病發生。

林名男與慈濟醫療志業執行長林俊龍在2005年合作，向國民健康署申請飲食與健康的研究計畫，並逐步發展出全球第三大的資料庫，成為國內外素食營養領域研究的重要資產。慈濟醫療團隊也發表「素食可降低中風的發生率」等多篇論文。

林名男說，這項大型研究以院內健檢中心的6008位、平均53歲的民眾為目標，並有他們的身高、體重、體脂肪、骨密度，與大腸鏡、胃鏡、超音波、抽血等檢查報告，還有教育程度、飲食習慣、家族史等基本資料，再透過「飲食頻率問卷」，以70個以上的問題調查飲食型態。

林名男指出，資料庫研究同質性高的民眾，如不抽菸、生活作息相近，差別只是葷、素不同。單純化危險因子後，更能證實飲食對健康上的影響與關係。

林名男表示，接下來慈濟醫療團隊會探討素食對於免疫風濕疾病、心臟血管疾病等臨床研究與持續追蹤。