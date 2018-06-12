慈濟素食世代研究資料庫 棄葷投素遠離慢性病

2018-06-12 09:15 中央社 嘉義縣12日電



慈濟醫療志業創立「素食營養世代研究資料庫」，對數千位民眾進行長達10年以上追蹤研究，身為計畫共同主持人的大林慈濟醫院副院長林名男發現棄葷投素可遠離慢性病威脅。

大林慈濟醫院今天發布新聞，林名男與慈濟醫療志業執行長林俊龍，在2005年合作向國民健康署申請飲食與健康的研究計畫，並逐步發展出全球第三大的資料庫，成為國內外素食營養領域研究的重要資產。

林俊龍今年2月帶領團隊至美國參加每5年舉辦一次的國際素食營養大會，今年第七屆大會中有來自36國代表、逾750人參與，慈濟醫療團隊也發表「素食可降低中風發生率」等多篇論文。

林名男表示，這項大型研究計畫以院內健檢中心的6008位、平均年齡53歲的民眾為目標，由具營養背景的研究助理協助「飲食頻率問卷」，透過70個以上問題徹底調查每個人的飲食型態，例如同樣食物多久吃一次，一日或一週幾餐吃素等。

林名男指出，當研究對象3年後再度回院進行全身健康檢查，著手了解他們的飲食有何改變，研究顯示，與持續葷食者的糖尿病發生率比較，由葷轉素和持續素食者的糖尿病發生率，大幅降低33%至50%，同時減少脂肪肝、膽結石等疾病發生。

林名男說，現在有很多研究證實素食對人體健康有莫大助益，且能友善地球環境。慈濟醫療團隊未來會探討素食對免疫風濕疾病、心臟血管疾病等臨床研究與持續追蹤，以照顧民眾健康及預防疾病產生。