明午後起變天！ 吳德榮提出警訊：慎防致災性豪雨

2018-06-12 06:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



明天起滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，各地有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。聯合報系資料照 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今晨滯留鋒在巴士海峽，蘭嶼今晨2時前後有對流系統通過，伴隨雷擊、強風及瞬間大雨，午夜零時20分至凌晨1時20分的時雨量達88毫米，超過台灣所有排水系統所能負荷的標準，這是未來幾天各地都要要注意防範的；高屏及花東山區離滯留鋒較近，有局部陣雨；其各地天氣晴朗，涼空氣加上輻射冷卻，明顯偏涼，今晨最低溫為淡水21.0度、宜蘭21.8度、基隆和板橋21.9度。

今天天氣呈現空檔，各地晴朗穩定，白天炎熱、紫外線強，西半部高溫又升至35度左右；僅中南部山區及花東山區有局部陣雨的機率。

吳德榮表示，明天下半天起，西南氣流抵達，伴隨滯留鋒，天氣很不穩定，將有接連幾天，容易有大量降雨發生。但降雨的累積方式並非連續性一直下個不停，中間還是會有強、有弱，甚至於岀現短暫的空檔。而真正會帶來劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等，是在其中發展的中、小尺度對流系統，類似今晨蘭嶼發生的；當此類對流系統若不斷經過相同的地區，或者呈現滯留狀態就會產生致災性豪雨，而帶來塌方、落石、土右流、淹水等災害。

至於中、小尺度對流系統在何時、何地會被激發？他說，就已超過目前模式模擬的能力，必須等時間更近的模擬資料及運用遙測資料，才有可能預測；所以一定要隨時注意氣象局發布的特報。

又這次滯留鋒伴隨西南氣流的大氣型態，能延續多久？他說，目前模擬資料顯示，延續至周日仍未改變；下周一、下周二滯留鋒開始北移，西南氣流仍強，迎風面還是很不穩定。不過，愈接近模擬的末期，不確定性愈大，更應持續觀察，也要避免過早作出超過模式能力的結論。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。明天起滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，各地有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。