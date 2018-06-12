降雨增洗除汙染物 空氣品質漸轉好

2018-06-12 04:57 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



未來幾天降雨增多，空氣也比較好。

環保署表示，今天高壓東移出海，風向由東北風逐漸轉為偏東風，仍有輕微境外臭氧移入，午後紫外線增強，光化反應作用致零星區域臭氧濃度上升，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區空氣品質為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級。