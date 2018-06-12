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花蓮04：52地震 規模4.6

降雨增洗除汙染物 空氣品質漸轉好

2018-06-12 04:57聯合報 記者董俞佳╱即時報導

未來幾天降雨增多，空氣也比較好。

環保署表示，今天高壓東移出海，風向由東北風逐漸轉為偏東風，仍有輕微境外臭氧移入，午後紫外線增強，光化反應作用致零星區域臭氧濃度上升，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區空氣品質為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級。

明後天受滯留鋒面及西南氣流影響，各地有陣雨或雷雨，受降雨洗除汙染物影響，各地空氣品質逐漸轉好，北部為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東為「良好」等級。

圖／擷取自環保署網站
圖／擷取自環保署網站
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空氣品質紫外線西南氣流

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