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影／培養國際化學生 弘光科大美髮學分班日語列必修

2018-06-12 03:49聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

為了使美髮學習走向國際化，弘光科技大學台北教育中心今天成立「H academy」，以專業髮廊規格打造學習空間，並開設美髮學分班，邀請師資帶回國外經驗，結合多媒體行銷、形象設計繪圖等多元課程，連日語都列為必修。校方也與日本美容名校山野學苑建立合作，未來有望提供學生更多海外實習以及國際競賽機會。

弘光科大從99年起成立全台第一個美髮造型設計系，創系主任、旅日美髮師戴美瑩為了提供學生更好的學習平台，打造了H academy，希望讓學生接軌國際，且不分年齡資歷，都可吸收最新的美容美髮知識。發表會現場由模特兒展示適合炎熱氣候的編梳造型，另也邀請熟齡模特兒一同走秀。

弘光科大校長黃月桂表示，弘光科大希望提供多元的學習模式，培養學生具備完整的國際觀，學校設立台北教育中心除了希望能培訓美髮專業人才，也因應高齡化社會，提供美髮和長照等相關訓練課程，及早迎接未來趨勢。

弘光科大時尚創意設計中心主任林敬榮表示，學校培育美髮不受年齡限制，從高職生到社會人士都可成為對象，為了提升學生的國際化視野，本月底將率領赴日本參加日本山野藝術季，未來也會和英國、泰國及澳洲等地合作，並爭取辦理國際專業課程或訓練，希望讓學生有更多表現的舞台。

台北教育中心教育總監戴美瑩指出，每年9月開設的美髮二專該學分班，共規劃80個學分，課程相當多元，包括基礎實務養成、多媒體行銷、形象設計繪圖等專業課程，學生畢業後可報考二技，取得學士學位。另也根據學生需求，開設福祉美容師等課程，涵蓋長照訓練範圍包括銀髮彩妝、毛髮護理、臥室洗髮等。

學生黃若瑜表示，這裡上課採小班制，最重要的是，老師都會從基礎教起，所以即使高職不曾接觸過美髮，也能夠來修。課程規劃除了美髮外，也涵蓋彩妝及服裝搭配，包括色彩運用都會教，「基本上只要與美有關的都要學」。與其他學校相比，這裡的實習課程多，幾乎占了課程的一半，未來她希望能成為彩妝師。

台北教育中心教育總監戴美瑩盼帶回旅日經驗，強化學生國際化視野。記者吳佩旻／攝影
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學生練習編髮。記者吳佩旻／攝影
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弘光科大請來模特兒展示適合炎熱氣候的編梳造型。記者吳佩旻／攝影
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