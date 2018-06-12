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就是愛搞怪！加了這些東西讓你的手機更酷炫

2018-06-12 00:17聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

手機設計長得越來越像，想要用起來與眾不同，就得靠配件決勝負！Victoria Beckham、Gigi Hadid都曾在社群網路上分享過的手機潮配件「PopSockets泡泡騷」近期正式登台，造型簡單就像顆大鈕扣，黏在手機背面即可使用，摺疊伸縮氣囊可調整兩段高度，還可360度旋轉，除了幫助自拍握持時更穩定，追劇、視訊直播時還能變身支架，平時還可用來收納耳機線材。底座採用專利特殊奈米膠，黏貼相當牢固，還可反覆黏貼使用約100次。PopSockets泡泡騷最吸引人的不只是結構設計，多樣化的圖樣與材質變化，甚至與NBA、三麗鷗、漫威等品牌推出聯名款，更是讓人想要多買幾個來收藏。

而近期因為被導演廖明毅用來拍攝盧廣仲《明仔載》MV而再度受到矚目的，則是bitplay SNAP!系列iPhone手機殼和搭配拍攝使用的HD高階廣角鏡頭與望遠鏡頭。SNAP!手機殼強調專利實體快門鍵，方便大家橫式使用手機拍攝時，能夠更加直覺穩定，握持方式與拍攝手感就有如相機一般，再搭配抑制變形效果良好的HD高階廣角鏡頭，或是一系列不同功能的外接鏡頭，更能突破手機最常遇到的拍攝視角限制，手機一拿出手，專業度馬上提升。

覺得手機雙鏡頭、三鏡頭還拍不夠，現在加上超酷炫的ShiftCam 2.0，iPhone手機殼內建六顆鏡頭，一次給你拍個夠！相中消費者喜愛隨手拍的特性，ShiftCam 2.0首推「六合一輕便攝影組」，內建120度廣角、180度魚眼、10X／20X微距、2X長鏡頭，運用磁吸式鏡頭蓋搭配滑軌設計，可輕鬆一秒切換不同鏡頭組合，而特殊的鏡頭配置，也讓這個手機配件成為眾人吸睛焦點。

另外還有一個現代人不可或缺的手機配件，就是行動電源！雖然有許多人追求電量越大越好，但時尚度也很重要，瑞典RICHMOND&FINCH與英國RETOUCH聯名設計的口紅行動電源具有真的和口紅差不多大小的超迷你尺寸，放在包包不佔空間，搭配低調時尚的大理石紋，更容易和手機殼風格搭配成套，除了實用的充電功能，用起來也多了更多生活樂趣。

bitplay SNAP!系列手機殼，搭配不同鏡頭能拍攝出多樣效果。圖／bitp...
bitplay SNAP!系列手機殼，搭配不同鏡頭能拍攝出多樣效果。圖／bitplay提供
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以每季上市40款為目標，除自創圖樣款式之外也與經典品牌進行聯名設計，甚至延伸出車...
以每季上市40款為目標，除自創圖樣款式之外也與經典品牌進行聯名設計，甚至延伸出車用手機支架等周邊配件。記者黃筱晴／攝影
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名模Gigi Hadid曾在社群網路上多次用不同款PopSockets自拍。圖／...
名模Gigi Hadid曾在社群網路上多次用不同款PopSockets自拍。圖／摘自gigihadid instagram
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R&F口紅行動電源，隨身攜帶實用又時尚。圖／iimono提供
R&F口紅行動電源，隨身攜帶實用又時尚。圖／iimono提供
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ShiftCam 2.0的六合一輕便攝影組，拍遠拍近一組搞定。圖／ShiftCa...
ShiftCam 2.0的六合一輕便攝影組，拍遠拍近一組搞定。圖／ShiftCam提供
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PopSockets泡泡騷有超多不同質地與圖樣設計。圖／PopSockets提供
PopSockets泡泡騷有超多不同質地與圖樣設計。圖／PopSockets提供
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