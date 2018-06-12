就是愛搞怪！加了這些東西讓你的手機更酷炫

2018-06-12 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



手機設計長得越來越像，想要用起來與眾不同，就得靠配件決勝負！Victoria Beckham、Gigi Hadid都曾在社群網路上分享過的手機潮配件「PopSockets泡泡騷」近期正式登台，造型簡單就像顆大鈕扣，黏在手機背面即可使用，摺疊伸縮氣囊可調整兩段高度，還可360度旋轉，除了幫助自拍握持時更穩定，追劇、視訊直播時還能變身支架，平時還可用來收納耳機線材。底座採用專利特殊奈米膠，黏貼相當牢固，還可反覆黏貼使用約100次。PopSockets泡泡騷最吸引人的不只是結構設計，多樣化的圖樣與材質變化，甚至與NBA、三麗鷗、漫威等品牌推出聯名款，更是讓人想要多買幾個來收藏。

而近期因為被導演廖明毅用來拍攝盧廣仲《明仔載》MV而再度受到矚目的，則是bitplay SNAP!系列iPhone手機殼和搭配拍攝使用的HD高階廣角鏡頭與望遠鏡頭。SNAP!手機殼強調專利實體快門鍵，方便大家橫式使用手機拍攝時，能夠更加直覺穩定，握持方式與拍攝手感就有如相機一般，再搭配抑制變形效果良好的HD高階廣角鏡頭，或是一系列不同功能的外接鏡頭，更能突破手機最常遇到的拍攝視角限制，手機一拿出手，專業度馬上提升。

覺得手機雙鏡頭、三鏡頭還拍不夠，現在加上超酷炫的ShiftCam 2.0，iPhone手機殼內建六顆鏡頭，一次給你拍個夠！相中消費者喜愛隨手拍的特性，ShiftCam 2.0首推「六合一輕便攝影組」，內建120度廣角、180度魚眼、10X／20X微距、2X長鏡頭，運用磁吸式鏡頭蓋搭配滑軌設計，可輕鬆一秒切換不同鏡頭組合，而特殊的鏡頭配置，也讓這個手機配件成為眾人吸睛焦點。