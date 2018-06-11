禁二行程機車 車友不滿：「老汽車呢？」

北區反禁二行程聯盟昨抗議空汙法修法，將侵害車主權益，要求老汽車也比照辦理。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

立法院臨時會即將處理空氣汙染防制法草案，未來擬禁二行程機車進入空品區。北區反禁二行程聯盟下周日將號召車友上凱道陳情，昨聯盟到環保署前開記者會，指燃煤電廠的汙染比機車多，且這些車都符合當年環保法規，有好的保養若要強制汰換、限制行動，請廿年以上的老汽車也比照辦理。

聯盟昨高喊「二Ｔ無罪、政府違憲」。北區反禁二行程聯盟發言人羅宜說，空汙法草案擬規定十年以上的機車，環保法規要加嚴，但這些車子出廠適用當年一期環保法規、二期環保法規，現在卻要套用五期、六期、七期的環保法規，且出廠後也要定期驗車，突然加嚴違反信賴保護原則，「這不合理」。

環保署說，一○九年會優先管制廿年以上的二行程機車，提高廢氣排放標準，也提出三年的配套補助汰換，並非一次到位，會持續與車友溝通，強調不會一下子完全禁止十年以上的二行程機車。至於分幾階段、時程多久，還會再討論。

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環保署副署長詹順貴說，扣除民眾沒去登記報廢的「殭屍車」外，到去年底還有近百萬輛二行程機車，但從去年開始啟動三年的加強補助汰換措施後，補助三千到三萬元不等，到今年五月底，已汰換六十多萬輛。

詹順貴說，他知道有車友是以骨董車會友，或車輛有私人紀念性質，這些都可專案申請。他也說，空汙法修正並無違憲，這些車子出廠年代很久，排煙管、零件各方面都相對老舊，希望能加速淘汰。

北區反禁二行程聯盟昨抗議空汙法修法，將侵害車主權益，要求老汽車也比照辦理。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

詹順貴還說，車友有些訴求類比並不適當，例如說二行程機車進入空品區要罰六萬元，交通違規只罰六百元，但違法進入空品區是最高罰六萬，最低是五百元起跳，交通違規六百元則是最低罰款，不能直接類比。

交通部說，後續將配合規畫空品區，空品區停車費將採差別費率，以限制高汙染車輛進入，包括二行程機車、一二期大型柴油車等，空品區畫設地點、具體費率會指示地方研議。