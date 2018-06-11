神奇薄墊可監測呼吸 防老人猝死

2018-06-11 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



滙嘉健康生活科技公司研發出一款2mm薄墊，不用穿戴，放在枕頭及床單下無感監測 。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

新竹生醫園區育成中心科技廠商滙嘉健康，發明了神奇薄墊，放在枕頭及床單下無感監測，當老人家呼吸異常或是離床過久，可即時警示，獲得2017年「全球百大科技研發獎」，是台灣中小企業廠商首度獲獎。

滙嘉健康生活科技公司研發的薄墊只有2mm，不用穿戴，放在枕頭及床單下無感監測，當呼吸活動暫停30秒可發出警示，甚至呼吸過快過慢、老人家離床過久也會警示，還結合「自動控制最佳睡眠環境」，包含天冷開暖氣、離床開燈避免跌倒等智慧設計。

滙嘉健康生活科技公司研發出一款2mm神奇薄墊，不用穿戴，放枕頭及床單下無感監測 。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

董事長楊淑貞說，滙嘉健康獲獎的創新技術「非侵入性光纖生理監測技術及智慧照護系統」，採用光纖全反射原理，每次動作都無電磁場變化，是高精準度的生理感應器，能監測生理活動如呼吸、心率、血壓、睡眠分析、活動狀態等變化。

她說，根據統計，猝死大多是在清晨、半夜時發生，且猝死發生5分鐘內給予急救處理，如藥物、按摩、CPR或電擊，高達9成的人可能被救活，這關鍵5分鐘能決定生死，透過這套系統提出警示，家人可以在第一時間掌握到老人的所有狀態。

結合智能手機可實時顯示睡眠時的呼吸活動，記錄分析睡眠質量與身體狀況。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

楊淑貞說，顯示功能將連結至智慧型裝置如手機、平板、電腦，同步發出警示，即使出門在外，也能隨時掌控家中長輩健康狀況。另外，透過系統多床位自動巡房，能解決長照人力照護缺口，並減低照顧者及護理人員照顧風險。

新竹生醫產業及育成中心資深業務經理林仁傑表示，「全球百大科技研發獎」(R&D 100 Awards)素有「研發界的奧斯卡獎」之稱，是我國除工研院外，首度有中小企業廠商獲獎。