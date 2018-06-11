姪女早產、父中風 是她研發薄墊的動力

2018-06-11 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



滙嘉健康生活科技公司研發出一款2mm薄墊，不用穿戴，放在枕頭及床單下無感監測 。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

「為了家人而設計！」滙嘉健康生活科技董事長楊淑貞的小姪女是巴掌天使，出生時僅有680克，早產兒常有呼吸暫停的狀況，讓她與團隊決定研究嬰兒呼吸監控床墊，避免窒息危險，也開啟救命薄墊的市場版圖。

楊淑貞說，不只早產兒，當嬰兒因趴睡、噎奶，若照護人員沒有及時發現，恐怕就會傷及腦部、甚至死亡。

但因為新生兒呼吸微弱，剛開始很難排除環境影響，團隊實驗多次，增加光纖靈敏度，找出解決模式，更為了獲得實驗數據，起初採半買半相送，快速累積數據，希望能幫助更多人。

當嬰兒呼吸監控床墊發明後，不少人詢問「能否應用在老人照顧？」加上楊淑貞的父親8年來經歷多次中風，家屬請看護來協助，但她心疼父親就像嬰兒般無法自主說話，身為子女的她，更無從知道老父親隨時的健康資訊，決定走向老人照護市場。

她發現，不少看護會灌食、拍背等基礎照護，卻難以隨時掌握老人異常狀態，受限於人力，往往發現就為時已晚。對此，團隊設計結合大數據，系統能自動巡防，通知翻身、呼吸異常或每日的健康資訊，減低照顧者及護理人員照顧風險。

如今，嬰兒照護床墊獲得認可，台中市政府為鼓勵托嬰中心提升照顧品質，補助採購呼吸監測床墊等安全設備。楊淑貞說，台中嬰兒死亡率從105年千分之4.1降到千分之3，等於一年減少20多位嬰兒死亡，她認為預防提示很重要，這也是科技發明的意義。