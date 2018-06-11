雙贏彩第107043期 頭獎1注中獎

2018-06-11 22:40 中央社 台北11日電



雙贏彩第107043期，派彩結果，頭獎1注中獎。聯合報系記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

雙贏彩第107043期今晚開獎，中獎號碼為20、22、01、19、02、08、23、05、11、15、04、03。派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1500萬。

貳獎有64注中獎，各得獎金10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。