LUXGEN豪贈六車 伴學子逐夢

2018-06-11 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



汽車科技日新月異，為提升國內技職學員追上國際的腳步， LUXGEN自2012年起陸續捐贈旗下智慧科技車33部及重點系統和零件，提供學子汽修實作訓練之用。LUXGEN公布「青年學子汽車夢」贈車計畫，希望提升台灣汽車產業發展。

LUXGEN總經理蔡文榮除了贈送6部車給國立大榮高中、國立師範大學、亞東技術學院、全國工科技藝競賽與明志科技大學外，並宣布推出全新「青年學子汽車夢」贈車計畫，即日起，即使沒有經費預算的學校/單位，只要符合申請資格並提交用車計畫，審核通過後，LUXGEN就會贈送一部實習用車給有需要的學校或單位，並提供申請單位專業講師到校、安排裕隆工廠參觀、增加實習合作機會。

蔡文榮表示，裕隆集團整合旗下資源，歷年贈車共計81部、贈與金額約1億。而LUXGEN贈送給學校的實習車輛除了是全新車款外，而且也搭載著最新科技，希望讓學生可以在實務操作上學習到最新的汽車修護技術。